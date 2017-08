FMW-Redaktion

Der Börsianer hört heute, dass Nordkorea Raketen abschießen will, die kurz vor der Pazifikinsel Guam ins Meer stürzen sollen. Im Detail hört sich das so an: Bis Mitte August werde man Pläne "fertigstellen", wonach vier Raketen Japan überfliegen und dann 30-40 Kilometer vor Guam ins Meer stürzen sollen. Das sei ein Einsatzplan, an dem man nun erst mal arbeite. Wenn der fertiggestellt sei, entscheide der Präsident Kim Jong Un, ob er diesen Schritt auch wirklich anordne.

US-Dollar

Das kommt nicht oft vor: US-Dollar und Gold steigen gleichzeitig. Das passiert eigentlich nur, wenn so richtig Krise angesagt ist. Und der Markt scheint dies nach den jüngsten Nordkorea-Äußerungen anzunehmen. Im folgenden Chart sehen wir den Goldpreis seit Tagen ansteigen, und unterm Strich den US-Dollar ebenso, auch wenn er die letzten Minuten etwas schwächelt. Bei Angst flüchtet man ins Gold, und als echte tatsächliche Währung zu aller erst in den US-Dollar.

Gold (orange) gegen den Dollar-Index (schwarz) seit 1. August ...

