Liebe Leser,

nach einem starken 2. Quartal rechnet Lanxess für das Gesamtjahr unverändert mit dem besten Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Dennoch warnt Konzernchef Matthias Zachert vor Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte. Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat.

Wachstumsstrategie zahlt sich aus

"Unsere Wachstumsstrategie zahlt sich aus", bilanzierte Lanxess-Chef Matthias Zachert, nachdem das Unternehmen im Zeitraum von April bis Juni den Umsatz, ... (Rainer Lenzen)

