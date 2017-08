Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut deutlich tiefer geschlossen. Dabei fiel der Leitindex SMI letztendlich klar unter die Marke von 9'000 Punkten. Am Vortag konnte er diese noch halten, trotz des deutlichen Rücksetzers wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. Der Konflikt belastet weiterhin die Aktienmärkte weltweit: Die kriegerische Rhetorik und die Unberechenbarkeit der Situation würden die Investoren in Deckung gehen lassen, hiess es am Markt. Wer angesichts der Konfrontation nun Aktien kaufe, brauche "Nerven aus Stahl".

Von mehreren grossen Adressen gebe es bereits Verkaufsempfehlungen für Aktien, Potenzial werde dafür in Gold und Sachwerten gesehen, so ein Händler. Einige Marktteilnehmer machten sich nun bereit für eine grössere Korrektur. Mit einer ebenfalls deutlich schwächeren Eröffnung an den tonangebenden US-Börsen am Nachmittag fielen die Indizes an den europäischen Handelsplätzen dann noch weiter zurück. In New York wurde dabei auch auf etwas enttäuschende Konjunkturdaten verwiesen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,86% tiefer bei 8'949,86 Punkten und damit fast auf dem Tagestief bei 8'947,84. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor gar 1,08% auf 1'426,20 und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...