Tagesausblick für 11.08.: DAX - Das Gap ist endlich zu!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

An den europäischen Aktienmärkten setzte sich die Talfahrt am Donnerstag fort. Der DAX fiel auf den tiefsten Stand seit April. Marktteilnehmer scheinen umzuschichten. Die Devise lautet: Raus aus Risikoanlagen und rein in vermeintlich sichere Häfen.

Bisher hielten sich die Verluste an den US-Börsen in Grenzen, dennoch gerieten einzelne Nebenwerte auch in den USA unter Druck.

In Amerika hatte sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Juli entgegen der Erwartungen weiter abgeschwächt, wie aus Daten des US-Arbeitsministeriums hervorging. Damit ist von Inflationsdruck weiter nur wenig zu spüren. Auch die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel ein wenig höher aus als von Analysten prognostiziert.

Die Unsicherheit spiegelte sich auch am Edelmetallmarkt wider. Edelmetalle wie Silber, Gold und Platin notierten erneut deutlich fester.

Unternehmen im Fokus



Vor allem Werte aus der zweiten und dritten Reihe wie eine Deutsche Wohnen, Innogy, Software AG, Bauer, usw. dürften morgen aufgrund der Quartalszahlen im Fokus stehen.

Wichtige Termine

Auf makroökonomischer Ebene könnten diese Termine spannend werden.

08:00 Deutschland: Verbraucherpreise Juli (endgültig) y/y

08:00 Deutschland: Großhandelspreise Juli m/m

08:45 Frankreich: Verbraucherpreise Juli (endgültig) y/y

08:45 Frankreich: Neugeschaffene Stellen

14:30 USA: Verbraucherpreise Juli m/m

14:30 USA: Realeinkommen

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.050/12.090/12.190/12.300/12.340

Unterstützungsmarken: 12.000/11.940/11.890 Punkte

Nun ist es also passiert! Nach zig Anläufen auf die Unterstützung bei 12.090 Punkten ist der DAX® im heutigen Handel daruntergefallen. Zunächst kam es zu einer technischen Erholung im Bereich des ersten Abwärtsziels bei 12.050 Punkten. Schlussendlich setzen sich die Verkäufer aber weiter durch und bescherten dem Index Kurse um 12.000 Punkte.

Hier liegt folglich auch die entscheidende Marke für den morgigen Handel. Gibt der Index die runde 12.000 auf, dürfte er auf 11.940 Punkten, eventuell sogar direkt an die untere Kanalbegrenzung bei knapp 11.900 Punkten durchgereicht werden. Erst wenn der Kursverfall unter 12.090 Punkte wieder negiert wird, würde sich die charttechnisch angespannte Situation wieder bessern.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2017 - 10.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 10.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

