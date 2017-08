"Tigo Skill" bietet erstmals intelligente Solarenergie für intelligente Haustechnik. Ab sofort auf Englisch und Deutsch erhältlich.

Tigo®, Pionier der intelligenten, modularen Flex MLPE-Plattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Kunden nun die Vorteile der Amazon® Alexa™ Technologie über die neue Tigo Skill Funktion bietet, die auf Alexa-fähigen Produkten erhältlich ist. Die Tigo Skill-Integration ermöglicht englisch- und deutschsprachigen Tigo-Kunden, per Sprachsteuerung ihre Photovoltaikproduktion oder andere von Tigos SMART-Website erfasste Daten abzufragen.

Mit Tigo Skill können private und gewerbliche Kunden mit überwachten Photovoltaikanlagen maßgeschneiderte Informationen von Alexa, dem cloudbasierten Sprachdienst von Amazon, abfragen. Wenn man beispielsweise einfach nur sagt: "Alexa, frage Tigo, wie viel Energie hat meine Photovoltaikanlage heute erzeugt", erfährt man, wie hoch die Energieproduktion an diesem Tag war, ohne dass man sich auf Tigos SMART-Website anmelden muss. Zu den weiteren Sprachbefehlen gehören: Alexa frage Tigo ...

erstelle mir eine zusammenfassung des systems?

was ist die momentanleistung?

wie viel energie hat mein eystem generiert?

"In Sekundenschnelle erfahren Sie, wie gut Ihre Photovoltaikanlage funktioniert ohne dass Sie sich auf einem Computer anmelden oder auf das Dach klettern müssen", sagt Maxym Makhota, Tigos VP für Softwareentwicklung. "Tigo Skill schließt erstmals die Lücke zwischen Solartechnik, künstlicher Intelligenz und der Mentalität der intelligenten Haustechnik, wo Informationen ständig verfügbar sind."

Tigo-Kunden haben nun drei Möglichkeiten zur Überwachung ihrer Photovoltaikanlage: sprachgesteuert mit Tigo Skill über ein Alexa-fähiges Gerät, Anmeldung bei Tigos mobiler SMART-App oder Anmeldung auf Tigos SMART-Website. Kunden, die TS4 mit Überwachungsfunktionen nutzen, erhalten nach wie vor automatisch generierte Überwachungs-E-Mails mit Benachrichtigungen und Berichten zur Produktion. Tigo Skill ist in Nordamerika und Europa auf Alexa-fähigen Geräten erhältlich, unter anderem Amazons Echo Dot™, Echo™, Tap™ und über die sprachgesteuerte Fernbedienung auf Fire TV™. Benutzer können sich Tigo Skill besorgen, indem sie einfach in der mobilen Alexa App von Amazon auf iOS, Android und Fire Tablets danach suchen und die Funktion aktivieren oder indem sie Tigo Skill direkt auf Amazons Website aktivieren.

Sehen Sie sich eine Demonstration Tigo Skill von Tigos Training Team an. Erfahren Sie mehr auf www.tigoenergy.com/products/tigo-skill.

Nehmen Sie an eine Verlosung teil, um Amazon Echo Dot von Tigo zu gewinnen

Tigo verschenkt eine limitierte Anzahl von Amazon Echo Dots an seine Kunden mit überwachten Solaranlagen, damit diese alle Vorteile von Tigo Skill persönlich erleben können. Diese einmalige Gelegenheit bietet Besitzern von Photovoltaikanlagen den zusätzlichen Nutzen, ihre intelligente Haustechnik mit intelligenter Photovoltaikenergie zu kombinieren. Besitzer von Photovoltaikanlagen, die Tigos Produkte nutzen und im Zeitraum vom 9. August 2017 bis zum 30. September 2017 aktivieren, sind zur Teilnahme berechtigt. Besuchen Sie Tigo's Amazon Echo Dot Giveaway, um sich zu registrieren. Jetzt auf Englisch oder Deutsch überall dort, wo Alexa erhältlich ist. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Über Tigo

Tigo wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Tigo Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrung im Halbleiterbereich, Power-Elektronik und Solarenergie, um die erste Generation der Smart Module Optimizer Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigos Vision ist die Nutzung integrierter und nachgerüsteter Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie, um die Kosten von Solarelektrizität zu senken. Durch Partnerschaft mit Herstellern von Tier 1 Modulen und Invertern in der Industrie, ist Tigo in der Lage, sich mit der smartesten, modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA, Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und im mittleren Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

