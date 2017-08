SoftKinetic wird auf der International Motor Show (IAA) in Frankfurt die DepthSense® Technologie für Automobile präsentieren



Brüssel (ots/PRNewswire) - Während die Branche den Weg zu autonomen Fahrzeugen ebnet, müssen OEMs innovieren und auf dem Niveau von Hightech-Unternehmen konkurrieren. Eine bedeutende bevorstehende Herausforderung ist der Übergang zur Automatisierung nach SAE-Stufe 3: Dieser Übergang kann nicht ohne die Implementierung einer vollständigen Cockpit-Überwachungslösung erfolgen, und Tiefensensor-Technologie wird in diesem System eine zentrale Rolle spielen.



ToF (Time of Flight, Laufzeit) ist die de facto Tiefensensor-Technologie für die Messung in Cockpits von Automobilen geworden: OEMs können sich nicht nur auf ihre kleine Größe und ihre geringen Berechnungsanforderungen verlassen; die außergewöhnliche dynamische Reichweite von ToF und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Vibrationen machen sie auch zu einer robusten, zuverlässigen Lösung.



WAS: Auf der International Motor Show (IAA) in Frankfurt wird SoftKinetic seine 3D-ToF-Cockpit-Überwachungssoftware-Bibliotheken für Automobile präsentieren und sich tiefgehend mit den vielen anderen Anwendungen dieser Technologie für die Verbesserung des autonomen Fahrens, des Infotainments, der Sicherheit und des gesamten Fahrerlebnisses befassen. WO: Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-60327 Frankfurt am MainNew Mobility World, Halle 3.1, Stand B28 WANN: 12.-17. September 2017 WER: SoftKinetic, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation, ist ein führender Anbieter von Technologien für 3D-Bild- und -Gestenerkennung. Das Unternehmen mit Sitz in Belgien und den USA liefert hochmoderne Lösungen im Bereich 3D-Sensoren und -Verarbeitung, insbesondere für "natürliche Schnittstellen".



OTS: SoftKinetic newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121856.rss2



Pressekontakt: Laetitia Fernandez Communication & Marketing Manager +32.492.220.540 lfernandez@softkinetic.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/409362/SoftKinetic_Logo.jpg