Natur, Abgeschiedenheit, Ruhe - aber bitte mit allem Luxus! Mit großzügig geschnittenen Chalets kommt die Hotellerie dem Wunsch gestresster Manager und Co. nach Rückzug und Exklusivität nach.

Die Ministerin ist gekommen. Und mit ihr der Platzregen. Die Blaskapelle auf der Terrasse rafft ihre Noten zusammen und rettet sich ins Haus. Das Personal räumt hektisch die über Stunden mühsam mit Tischdecken überzogenen und dekorierten Bierbänke ab. Die Eröffnungsparty droht Graf von Moltke wortwörtlich verhagelt zu werden.

Doch das Unwetter geht so rasch, wie es sich über das Gut Steinbach in Reit im Winkl ergossen hat. Die Wolken ziehen ab, die Sonne kommt raus. Der Bürgermeister spricht, die Ministerin auch, die beiden Geistlichen aus der Gemeinde segnen von einem Holzsteg aus das jüngste Projekt des Unternehmers vom Tegernsee mit einem Gebet.

Der Steg ragt in einen Teich, um ihn herum gruppieren sich fünf Wohnhäuser. Das Ensemble liegt im Schatten der Ski-Schanzen von Reit im Winkl und ist über Kieswege mit dem länglichen Hauptgebäude des Gut Steinbach verbunden. Darin befinden sich Restaurant, Spa und Zimmer des klassischen Hotelbetriebs. Die fünf Wohnhäuser sind zwar keine zwei Minuten zu Fuß vom Haupteingang entfernt, aber doch so weit weg, dass sie autark wirken.

Die Terrassen sind vom Rest des Ferienhotels abgewandt, der Blick fällt in die Natur. Wer dort sitzt, könnte den Eindruck gewinnen, er sei allein auf weiter Flur. Raum, Auslauf, Platz - die Schlüsselworte für einen Urlaub, den immer mehr Menschen ersehnen. Die Spitzenhotellerie setzt dabei vor allem auf Chalets.

Egal ob das verlassene Holzhüttendorf bei Tellyuride in Colorado, das der deutsche Unternehmer Christoph Henkel zu dem vielfach ausgezeichneten Luxusresort Dunton Hot Springs umbaute oder eine Ansammlung von Holzhütten im Sauerland - die eigenen vier Wände haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber jeder noch so weitläufigen Präsidentensuite am Ende des Korridors: Privatsphäre.

Oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...