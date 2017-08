Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise im Juli schwächer als erwartet

Der Inflationsdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Juli abgenommen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriusm sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen damit nur noch um 1,9 (Vormonat: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent erwartet.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

In den USA sind in der Woche zum 5. August mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 244.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 240.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 241.000 von ursprünglich 240.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 1.000 auf 241.000.

Dudley: Lohnwachstum wg schwacher Produktivität moderat

Das Wachstum der US-Löhne ist nach Aussage des Gouverneurs der New York Fed, William Dudley, auch deshalb nur moderat, weil die Produktivität schwach ist. Wenn die US-Regierung das Thema der Ungleichheit angehen wolle, dann solle sie sich auch um die Produktivität kümmern, weil dies das Haushaltseinkommen steigern helfen würde, sagte Dudley laut vorab verbreitetem Redetext in New York.

Harter Schlagabtausch bei Debatte über Selbstauflösung im niedersächsischen Landtag

Begleitet von heftigen gegenseitigen Vorwürfen zwischen dem bisherigen Regierungslager und der Opposition hat der Landtag von Niedersachsen seine Selbstauflösung in die Wege geleitet. Am Donnerstag berieten die Abgeordneten in einer Sondersitzung über den gemeinsamen Antrag, der eine vorgezogene Neuwahl am 15. Oktober ermöglichen und die vom Wechsel einer Parlamentarierin von den Grünen zur CDU ausgelöste politische Krise beenden soll.

Zwei Festnahmen im Eier-Skandal in den Niederlanden

Im Skandal um mit Fipronil belastete Eier sind in den Niederlanden zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handle sich um zwei Manager des Unternehmens, das das Insektengift in Agrarbetrieben angewandt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Niederländischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Unternehmen um die niederländische Firma Chickfriend.

EU weitet Sanktionen gegen Nordkorea aus

Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet. Die Mitgliedstaaten verhängten Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen 13 weitere Verantwortliche und Organisationen, wie der Rat in Brüssel mitteilte. Betroffen ist unter anderem die nordkoreanische Staatsbank Foreign Trade Bank (FTB). Grund sind die jüngsten Raketentests des Landes. Damit stehen nun insgesamt 160 Menschen und Organisationen auf der Schwarzen Liste der EU.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.