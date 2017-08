Die Opposition in Kenia will ihren Kandidaten trotz verlorener Wahl zum Sieger erklären lassen, weil das Ergebnis gefälscht worden sei. Internationale Wahlbeobachter sehen aber keine Unregelmäßigkeiten.

Die Opposition in Kenia hat ungeachtet der offiziellen Ergebnisse am Donnerstag verlangt, dass ihr Kandidat Raila Odinga zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt wird. Nach dem vorläufigen Ergebnis wurde indes Staatschef Uhuru Kenyatta in seinem Amt bestätigt.

Oppositionskandidat Raila Odinga bekräftigte seinen Vorwurf, dass die offiziellen Ergebnisse gefälscht seien. Beweise dafür blieb er allerdings schuldig. Ein Vertreter der Wahlkommission bezeichnete die Darstellung der Opposition, nach der Odinga auf acht Millionen Stimmen gekommen sei, als lächerlich. "Wir glauben nicht, dass sie dafür vertrauenswürdige Daten haben", sagte Abdi Yakub Guliye.

Musalia Mudavadi, ein ranghoher Vertreter der Opposition, erklärte vor Journalisten, Informationen von vertraulichen Quellen in der Wahlkommission zeigten, ...

