Vor zehn Jahren brach sie aus, die wohl heftigste Finanzkrise seit dem 2. Weltkrieg. Im August 2007. Einige werden stutzen: die Lehman-Pleite war doch der Anfang?! Nein, alles viel früher. Und jetzt, alles vorbei? Was wäre wenn....Fragen an Michael K. Foeller von der ICF Bank. Interbankenkredite die sprunghaft steigen, Fonds, die ohne Vorwarnung geschlossen werden müssen - das war der August 2007 an den Kapitalmärkten. Erste Folgen von nicht mehr zu bedienender Hauskredite in den USA. Und dann? Und jetzt? Hätte man die Krise abwenden können? Wäre so ein Crash heute noch möglich? Fragen von Antje Erhard an Michael K. Foeller von der ICF Bank.