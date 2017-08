Liebe Leser,

was für ein Wochenstart! Nein, keine Angst. Sie haben nichts an der Börse verpasst, da herrscht immer noch gähnende Langeweile. Aber bei mir privat und in der Firma ging es in den ersten Tagen der Woche schon hoch her. Zum einen sind meine beiden Töchter in der 5. Klasse und damit auch in einer neuen Schule. Und da gibt es natürlich am ersten Abend viel zu erzählen. Neue Schulkameraden, neue Lehrer, neue Bücher (unglaublich, was die Kindern heutzutage alles so mitschleppen ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...