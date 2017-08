Mannheimer Morgen über die Situation von Leiharbeitern Überschrift: Die zweite Klasse Klassenkampf war früher die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit. Heute kommt ein weiterer gravierender Interessenkonflikt hinzu. Die Arbeitnehmerschaft ist gespalten, unter anderem durch den zunehmenden Einsatz von Leiharbeitern. Auf der einen Seite stehen gut ausgebildete Fachkräfte und bilden eine praktische unkündbare und gut bezahlte Stammbelegschaft. Auf der anderen Seite schlägt sich eine wachsende Zahl von Leiharbeitern mit einer viel schlechteren Bezahlung durchs Leben. Eine Million Beschäftigte erleben derzeit dieses Berufsleben zweiter Klasse, dass häufiger krank macht und selten zu einem festen Arbeitsplatz führt. Anfänglich war die Liberalisierung der Leiharbeit ein hilfreiches Instrument, mit dem die Verkrustungen am Arbeitsmarkt gelöst werden konnten. Doch mittlerweile verhilft sie den Arbeitgebern zu Billigheimern. Auf Solidarität seitens der Stammbelegschaften können die Kollegen auf Zeit nicht hoffen. Das festangestellte Personal hat kein Interesse an zusätzlichen innerbetrieblichen Wettbewerbern. Der wachsende Fachkräftemangel macht die Stammbelegschaften zu einem erheblichen Wert des Unternehmens. Sie werden umhegt, weil gebraucht. Die austauschbare zweite Arbeiterklasse kann davon nur träumen, wie die Zahlen zum Einkommen und zum höheren Krankenstand belegen. Das Phänomen ist nicht neu. In den Anfängen der Industrialisierung verarmte ein großer Teil der Arbeiterschaft, nachdem die Sicherheiten des traditionellen Zunftwesens fortfielen und Löhne häufig noch kein Auskommen ermöglichten. Die Digitalisierung ist eine neuerliche industrielle Revolution mit ähnlichen Folgen, die sich in Leiharbeit, befristeten Verträgen oder Kleinst-Selbständigkeit ausdrücken. Die Politik, aber auch die Gewerkschaften, lassen die Betroffenen alleine. Das mag ökonomisch der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dienen. Gesellschaftlich könnte sich dies einmal bitter rächen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

