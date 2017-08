London (ots/PRNewswire) - Die CompTIA (https://www.comptia.org/), führender Technikverband der Welt, hat heute die Anmeldung für die EMEA Member and Partner Conference 2017 (https://www.comptia.org/emea) freigeschaltet. Die diesjährige Zusammenkunft findet am 17. und 18. Oktober in der etc.venues County Hall in London statt.



Die führenden IT-Anbieter, Zulieferer, Vertreiber, Schulungsfirmen, Bildungseinrichtungen und Verlage der Region EMEA kommen für zwei Tage der Zusammenarbeit, der Besprechungen und des Networkings mit dem Schwerpunkt auf neuester Technik, Trends und Strategien zusammen, um das Wachstum von Firmen und Branche zu fördern.



"Der Markt ist derzeit voller Möglichkeiten für unsere Firmen, sei es die wachsende Nachfrage für Techniklösungen der Cloud, oder des Typs As-a-Service, oder das aufkommende Interesse bei Technik wie künstlicher Intelligenz sowie Smart Homes und Communities", sagte Kelly Ricker, Executive Vice President des Bereichs Veranstaltungen und Weiterbildung der CompTIA.



"Gleichzeitig sehen sich Technikunternehmen großen Herausforderungen gegenüber, darunter vor allem dem Bedarf an Mitarbeitern für die Branche", setzte Kelly Ricker hinzu. "Wir werden die Bereiche der Möglichkeiten und Herausforderungen gleichermaßen abdecken. Die besten Köpfe der Branche geben Tipps und es gibt Ressourcen, die allen Firmen weiterhelfen."



Zu den wichtigsten Themen, welche angesprochen werden, gehört die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das grundlegende Gesetz für den Schutz der personenbezogenen Daten von Bürgern der EU durch Unternehmen. Die DSGVO tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und setzt für die gesamte EU konsistentes Recht für die Datensicherheit.



Die Sitzung unter dem Titel "GDPR - A Roadmap to Being Compliant" (DSGVO - ein Fahrplan für die Konformität) wird Richtlinien des Beauftragten für den Datenschutz für die 12 Schritte zur Konformität mit dem DSGVO durchgehen. Zudem gibt es Beratung und Werkzeuge für die praktische Umsetzung der Ziele bei der Konformität.



"Sämtliche Unternehmen, welche Güter oder Dienstleistungen an Bewohner der EU vermarkten, unterliegen unabhängig von ihrem Standort dieser Vorschrift", sagte Kelly Ricker. "Die DSGVO hat weltweit Einfluss auf Anforderungen an den Datenschutz. Verletzungen der Konformität können zu empfindlichen Strafen und Gebühren führen."



Auf der zweitägigen Konferenz der CompTIA werden sich spezielle Fortbildungen für zwei Zielgruppen finden:



- IT-Firmen und deren Führungskräfte, welche Möglichkeiten zur Vernetzung und für den Austausch von Best Practices suchen, welche sie unmittelbar umsetzen können. - Die Partner der CompTIA im Bereich der Schulung und Weiterbildung, welche sich für die neuesten Entwicklungen im Bereich des Zertifizierungsprogrammes der CompTIA interessieren.



Die Teilnehmer der EMEA Member and Partner Conference 2016 gaben der Veranstaltung beste Noten. Neun von zehn Teilnehmern sagten, die Konferenz habe positive Auswirkungen auf ihre geschäftliche Tätigkeit gehabt. 93 % stuften ihre Erfahrung als positiv ein. Derselbe Prozentsatz gab an, man würde die Konferenz weiterempfehlen.



Weitere Informationen über die EMEA Member and Partner Conference 2017 der CompTIA erhalten Sie unter https://www.comptia.org/emea/home. Für die Anmeldung zur Konferenz besuchen Sie bitte: https://www.comptia.org/emea/register.



CompTIA: Wir legen die Grundlagen für die Zukunft der Technik



Die Computing Technology Industry Association (CompTIA) ist der führende Technikverband der Welt und verzeichnet ca. 2.000 Mitgliedsunternehmen, 3.000 Partner aus Schulung und Bildung, mehr als 100.000 angemeldete Nutzer sowie über 2 Millionen ausgegebene IT-Zertifizierungen. Die unübertroffene Programmreihe der CompTIA sorgt für die Weiterbildung von Belegschaften und wichtige Kenntnisse und Erkenntnisse. Hier werden die Grundlagen für die Zukunft der Technik gelegt. Besuchen Sie die CompTIA im Internet (https://www.comptia.org/), auf Facebook (https://www.facebook.com/CompTIA), LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=83900) und Twitter (https://twitter.com/comptia), um mehr zu erfahren.



