Halle (ots) - Was hilft? Abschaffen! Das duale System hat sich überlebt. Die nächste Bundesregierung muss das Thema endlich auf eine moderne Basis stellen. Wichtiger Punkt dabei ist, dass die Kommunen - wie beim Abfall aus privaten Haushalten ohnehin schon - auch beim Grünen Punkt die Sache in die Hand nehmen.



