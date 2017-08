Deutsche Bank hebt Lufthansa auf 'Hold' und Ziel auf 19,70 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lufthansa nach Halbjahreszahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 14,90 auf 19,70 Euro angehoben. Die Resultate der Fluggesellschaft seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. Damit erscheine der Ausblick für das Gesamtjahr zunehmend konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2017 und 2018 um 27 beziehungsweise 30 Prozent.

Credit Suisse senkt Fraport auf 'Underperform' - Ziel hoch

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fraport aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 71 Euro angehoben. Nach einem Kursanstieg von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn berge die Aktie des Flughafenbetreibers nun Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer Studie vom Donnerstag. Zudem bestehe die Gefahr, dass die zuletzt gestiegenen Gewinnerwartungen des Marktes enttäuscht würden.

UBS senkt MTU Aero Engines AG auf 'Sell' und Ziel auf 110 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 110 Euro gesenkt. Er rechne beim Triebwerksbauer damit, dass Analysten ihre Ergebnisschätzungen je Aktie (EPS) für 2018/19 nach unten hin überarbeiten werden, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer Studie vom Donnerstag. Dabei verwies er auf Risiken hinsichtlich des Getriebefans (GFT) sowie auf Gegenwind auf der Währungsseite.

UBS senkt Kion auf 'Sell' und Ziel auf 66 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 66 Euro gesenkt. Der Aktienkurs preise zuviel Optimismus über die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Gabelstapler-Herstellers ein, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Donnerstag.

DZ Bank hebt Henkel auf 'Kaufen' - Fairer Wert bleibt 128 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Henkel nach Zahlen für das zweite Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber auf 128 Euro belassen. In der jüngsten Kursschwäche der Aktie des Konsumgüterkonzern sehe er eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag. Nach den am Markt als enttäuschend gewerteten Resultaten sehe er keinen Grund, etwas an seinen bisherigen Schätzungen zu ändern. Beim aktuellen Kurs spreche des Aufwärtspotenzial nun für eine Kaufempfehlung.

Goldman senkt Ziel für Symrise auf 45 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe schwach abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Donnerstag. Ungeachtet der erwartungsgemäßen Umsätze steige der Druck auf die Margen.

Warburg hebt Ziel für Deutsche Post auf 38,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 36,00 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern sei auf guten Wege, seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Donnerstag. Das zweite Quartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen. Er habe seine Ergebnisschätzungen nun angepasst. Das neue Kursziel spiegele außerdem die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten wider.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Wacker Neuson auf 31 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursverluste der Aktie nach den Zahlen seien dem Margenausblick geschuldet, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Donnerstag. Denn dieser laufe auf eine operative Marge (Ebit) im zweiten Halbjahr von maximal 8 Prozent hinaus - nach 8,8 Prozent im ersten Halbjahr, bereinigt um einmalige Effekte.

NordLB hebt Aareal Bank auf 'Kaufen' - Ziel 39,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Aareal Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer sei gut aufgestellt, in einem recht schwierigen Umfeld attraktive Dividenden zu zahlen. Die Aktie berge wieder Aufwärtspotenzial.

Independent senkt Ziel für Henkel auf 131 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten im Rahmen ihrer Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Donnerstag. Das rein absatzgetriebene organische Wachstum habe jedoch enttäuscht.

