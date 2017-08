Straubing (ots) - Experten gehen davon aus, dass es Trump und seinen Hardlinern vor allem darum geht, Druck auf die Chinesen auszuüben, damit sie ihren Einfluss auf Kim geltend machen. Doch wie groß ist der überhaupt noch? Das Regime in China hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es will, dass der kleine Bruder sich endlich benimmt. Er pfeift darauf. Noch hat Kims Schutzmacht es aus Angst vor Instabilität im Nachbarland nicht gewagt, den ganz großen Wirtschafts-Hebel anzusetzen. Doch je realer die Gefahr eines Atomkrieges wird, desto größer dürfte Chinas Entschlossenheit sein, Diktator Kim Jong-un zu Verhandlungen zu zwingen. Jeder, der auf der Weltbühne eine Rolle spielt, auch Deutschland, ist gefordert, nach seinen Möglichkeiten mäßigend zu wirken. Und die Gefahr nicht zu unterschätzen.



