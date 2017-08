Der Oppositionsführer Leopoldo López darf sich in seinem Land nicht mehr politisch äußern. Das entschied der Oberste Gerichtshof in Venezuela. Hält er sich nicht an das Verbot, droht ihm erneut das Militärgefängnis.

