Ravensburg (ots) - Schon als Spieler war Mehmet Scholl alles andere als angepasst. Ähnlich freigeistig wie auf dem Platz interpretierte er auch seine Rolle abseits des Rasens - man erinnere sich nur an den Spruch mit den Grünen und den Bäumen. Dieser Charakterzug war jedem bekannt, trotzdem - oder gerade deshalb - wurde er einst von der ARD als Experte ausgewählt und später zum streitbaren Part eines preisgekrönten Duos.



Dass Scholl gerne übers Ziel hinausschießt und pointiert raushaut, was er denkt, machte ihn für viele sympathisch. Ob sein Vorgehen beim Confed-Cup nun klug war, bleibt dahingestellt. Einen Doping-Beitrag zu verhindern war nie seine Intention, vielmehr fand er ihn falsch platziert. Dass er dies äußerte - legitim, dass ihn die ARD dafür zurechtstutzte, ihr gutes Recht. Was folgte, war ein kleiner Zickenkrieg, der beigelegt schien. Was für die Wende verantwortlich war, bleibt im Dunkeln. Wahrscheinlich wurde Scholl wieder sein Mundwerk zum Verhängnis. Schade für die Zuschauer. Zumindest vorerst. Denn ein Scholl wird sich auch in Zukunft nicht den Mund verbieten lassen.



OTS: Schwäbische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102275 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102275.rss2



Pressekontakt: Schwäbische Zeitung Redaktion Telefon: 0751/2955 1500 redaktion@schwaebische-zeitung.de