Die Gewinner werden auf der Konferenz "Year in Infrastructure 2017" ausgewählt und bekanntgegeben.

10. bis 12. Oktober in Singapur

Bentley Systems Incorporated, ein weltweit führender Anbieter ganzheitlicher Softwarelösungen für zukunftsorientierte Infrastruktur, gab heute die Finalisten der Be Inspired Awards 2017 bekannt. Die jährliche Preisverleihung würdigt den außerordentlichen Arbeitseinsatz der Bentley Anwender, welche die Weiterentwicklung in den Bereichen Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur weltweit fördern. Zehn unabhängige Jurys, bestehend aus renommierten Branchenexperten, haben die 51 Finalisten aus mehr als 400 eingereichten Nominierungen von Organisationen aus 50 Ländern ausgewählt.

Die Finalisten werden ihre innovativen Projekte vor Kollegen aus der Branche, den Mitgliedern der Jury und mehr als 120 Medienvertretern auf derYear in Infrastructure Konferenz 2017 vorstellen, die vom 10. bis 12. Oktober im Marina Bay Sands Resort Convention Center stattfinden wird.

Auf der Agenda dieses globalen Zusammentreffens hochrangiger Persönlichkeiten aus den Bereichen Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur stehen:

Leitgedanken von Bentley Führungspersonen und Gastrednern, die Denkanstöße geben, einschließlich wegweisender Vordenker der Branchen,

Live-Technologiepräsentationen der Bentley Allianzpartner Microsoft, Siemens, Bureau Veritas und Topcon

Die Besucher haben die Möglichkeit, die Finalisten zu treffen und persönlich mit ihnen zu sprechen.

Informative Branchenforen und Podiumsdiskussionen mit ReferentenvonMicrosoft, Siemens, Bureau Veritas, Australia Road Research Board, Applied Research Associates, Building and Construction Authority of Singapore und viele mehr.

Die Präsentation der Finalisten der Be Inspired Awards am 10. und 11. Oktober

am 10. und 11. Oktober Bekanntgabe der Gewinner der Be Inspired Awards am 12. Oktober im Rahmen einer Abendveranstaltung mit anschließender Gala.

Für Führungskräfte in Architektur-, Ingenieurs- oder Baufirmen sowie Verantwortliche von Regierungsorganisationen oder Betreibern für Entwurf, Abwicklung und/oder Betrieb von Infrastrukturanlagen ist die Year in Infrastructure 2017 Konferenzdie ideale Gelegenheit, um über Best Practices zu sprechen und sich mit Infrastrukturexperten aus aller Welt zu auszutauschen. All diejenigen, die Nominierungen für die Be Inspired Awards eingereicht haben, sind ebenfalls eingeladen.

Chris Barron, Chief Communications Officer von Bentley Systems, sagte: "Die Year in Infrastructure Konferenz kündigt sichals eine einzigartige Erfahrung für Führungspersonen im Infrastrukturbereich aus der ganzen Welt an. In diesem Jahr verzeichnen wir eine beispiellos hohe Anzahl von Teilnehmern am Be Inspired Programm und freuen uns, ihnen allen unsere Anerkennung und Glückwünsche für ihre herausragende Arbeit und inspirierenden Projekte auszusprechen. Die Besucher der Konferenz werden die Möglichkeit haben, die Finalisten der Preisverleihung zu treffen und der Präsentation ihrer Projekte beizuwohnen, welche die diesjährigen herausragenden BIM-Fortschritte im globalen Infrastruktursektor repräsentieren."

Die diesjährige Konferenz wird im Sands Expo and Convention Centre von Marina Bay Sands stattfinden, einem Luxusresort, das sich in einem der legendärsten Gebäude Asiens befindet. Für den Bauentwurf des Marina Bay Sands Resorts Gewinner der Be Inspired Awards 2010 in der Kategorie Innovativer Hochbau zeichnet sich Arup verantwortlich.

Mike Lee, Vice President Sales, Marina Bay Sands erklärt dazu: "Für Marina Bay Sands ist es eine Ehre, als Veranstaltungsort für die erste Konferenz von Bentley Systems in Singapur ausgewählt worden zu sein. Unsere Beziehung zu Bentley geht auf die Zeit der Konstruktion unseres legendären Bauwerks zurück, dessen bautechnische Ausführung unter Verwendung von Bentley Systems Software erfolgte. In diesem Oktober gastiert die Konferenz "Year in Infrastructure 2017" in Marina Bay Sands. Sie wird nicht nur in unserem Sands Expo Convention Center, sondern auch an unseren anderen Veranstaltungsorten wie dem Art Science Museum stattfinden. Wir freuen uns, Bentley und seine Vertreter in unserem ganzheitlichen Resort willkommen zu heißen, wo es zahlreiche Angebote in den Bereichen Business, Freizeit und Gastronomie unter einem Dach zu entdecken gilt.

Die Finalisten der Be Inspired Awards 2017 sind:

BIM Fortschritte Brückenbau

AECOM Pearl Harbor Memorial Bridge (New Haven, Connecticut, United States)

Arcadis-WSP/PB Joint Venture- Citylink Tulla Widening- (Melbourne, Victoria, Australia)

Long Jian Road Bridge Co., Ltd. Heihe Blagoveshchensk Heilongjiang River (Amur River) Road Bridge Project- (Heihe City, Heilongjiang Province, China)

BIM Fortschritte Gebäude und Baukomplexe

Morphosis The Bloomberg Center (New York, New York, United States)

Shalom Baranes Associates Cannon House Office Building Renewal (Washington, District of Columbia, United States)

WSP 1 Blackfriars, London (London, England, United Kingdom)

BIM Fortschritte Bauwesen

China Construction Sixth Engineering Division, Tianjin University of Technology, Tianjin Tianhe-Cloud Building Engineering Technology Co., Ltd Sanya New Airport Reclamation Project (Sanya, Hainan, China)

JMC2 Heaven Sent (Simi Valley, California, United States)

Leighton Asia Hong Kong Boundary Crossing Facilities, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge (Hong Kong)

BIM Fortschritte Umwelttechnik

NJS Engineers India Pvt. Ltd. JICA Assisted Ganga Action Plan-II (Varanasi, Uttar Pradesh, India)

Raymond Vogel Landschaften AG New Landscape for New Hydropower Plant in Hagneck (Hagneck, Canton Bern, Switzerland)

Stream Environment Sdn. Bhd. Automated Waste Collection System for Changi Airport Terminal 4 (Singapore)

BIM Fortschritte Fertigung

CPC Corporation, Taiwan Talin No.12 Topping Unit Project- (Kaohsiung, Taiwan)

PJSC Giprotyumenneftegaz Central Production Facility, Novoportovskoye Field (Tyumen Region, Yamal-Nenets Autonomous District, Russia)

Satria Technologies Sdn. Bhd. Sustainable Solutions for Control and Protection Systems (Klang, Selangor, Malaysia)

BIM Fortschritte Bergbau und Offshore-Technik

AMEC Foster Wheeler Gruyere Project (South Dorothy Hills, Western Australia, Australia)

Offshore Oil Engineering Co., Ltd. PL19-3 Oil Field Jacket Design and Development of 'Fixed Offshore Structure Design Tool' Software- (Tianjin, China)

Volgogradnefteproekt, LLC Design of Electro-Technical Solutions and Systems for Control of the Conductor Supported Platform of Filanovsky Field- (Caspian Sea, Astrakhan Region, Russia)

BIM Fortschritte Kommunale Betriebsabläufe

AAM Group Creating Singapore's National 3D Map Using Mobile Mapping (Singapore)

Huadong Engineering Corporation Limited, PowerChina Application of BIM Strategy for Shenzhen Qianhai Municipal Infrastructure (Shenzhen City, Guangdong Province, China)

Tianjin Municipal Engineering Design Research Institute Construction and Design General Contracting of Retrofit Project at Haiyu East Line Municipal Road (Sanya, Hainan Province, China)

BIM Fortschritte Stromerzeugung

China Water Resource Pearl River Planning Surveying Designing Co., Ltd Wugachong Reservoir Project (Pu'an County, Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture, Guizhou Province, China)

COBA Engineering and Environmental Consultants Kholombidzo Hydro Power Electric Plant (District of Blantyre, Malawi)

PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited Digital Delivery of Qiongzhong Pumped Storage Power Station (Qiongzhong County, Hainan Province, China)

BIM Fortschritte Projektabwicklung

A Natural Gas Company Implementation of a Comprehensive Technical Records Information Management Program Powered by ProjectWise (Canada)

Ghafari Associates, LLC General Motors Productivity Improvement Program (Various Locations, Michigan, United States)

Mott MacDonald and the Costain, VINCI Construction Grands Projets, Bachy Soletanche Joint Venture East Section of the Thames Tideway Tunnel (London, England, United Kingdom)

BIM Fortschritte Schienen- und Verkehrsinfrastrukturen

China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd.; Yungui Railway Yunnan Co. Ltd. Application of BIM Strategy for Dali to Ruili Railway Project (Baoshan, Yunnan Province, China)

Jacobs/Zephyr UAS Mapping 42 Miles of California High Speed Rail Corridor Utilizing UAVs (Burbank to Los Angeles to Anaheim, California, United States)

MRT Corporation Sdn. Bhd. Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT) SSP Line (Kuala Lumpur, Malaysia)

BIM Fortschritte Realitätsmodellierung

CEDD-AECOM-The Earth Solutions Development of Anderson Road Quarry Site (Hong Kong)

The Pennsylvania State University, Department of Architectural Engineering Virtual Penn State Campus (University Park, Pennsylvania, United States)

The Sanborn Map Company, Inc. Sanborn3D HD Maps for Autonomous Driving: Santa Clara (Santa Clara County, California, United States)

BIM Fortschritte Straßenbau

AECOM (Poland) Road Design and Inter-disciplinary Coordination of the E10 Avvakko-Lappeasuando Project (Gällivare kommun, Norrbottens län, Sweden)

CCCC First Highway Consultants Co., Ltd. Application of BIM Strategy on the Transformation of Meiguan Expressway to Urban Road Design Project (Shenzhen City, Guangdong Province, China)

CH2M Fairhurst JV A9 Dualling Glen Garry to Dalraddy (Dalwhinnie, Highlands, United Kingdom)

BIM Fortschritte Straßen- und Schienenanlagenleistung

New Jersey Department of Transportation (NJDOT) NJDOT Public Private Partnership of a Bentley-Hosted SUPERLOAD System for Oversize Overweight Vehicle Permitting and Routing (Trenton, New Jersey, United States)

Oregon Department of Transportation TransInfo A Connected Data Environment for Transportation (Salem, Oregon, United States)

Highways England Network Occupancy Management System (NOMS) (Strategic Road Network, England, United Kingdom)

BIM Fortschritte Versorgungs- und Industrieanlagenleistung

AES Indianapolis Power and Light T&D Implementation of Asset Risk at Indianapolis Power Light (Indianapolis, Indiana, United States)

BP Khazzan Central Information Store (CIS) (Khazzan Field, Block 61, Ad Dhahirah Governorate, Oman)

North Caspian Operating Company N.V. Kashagan Oilfield Corrosion and Inspection Management Project in the North Caspian Sea and Bolashak Operating Production Facility (Atyrau Region, North Caspian Sea, Kazakhstan)

BIM Fortschritte Stromübertragungs- und -verteilungsnetze

Hubei Electric Power Survey and Design Institute Macheng Caijiazhai Wind Farm Project (Macheng, Hubei Province, China)

Pestech International Berhad Automation and Integration of Substation Design Work for 230kV Project (Kratie and Kampong Cham, Cambodia)

Pacific Gas Electric Company Reality Modeling in Bentley Substation (San Francisco, California, United States)

BIM Fortschritte Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

Beijing Institute of Water Tongzhou Water Works of Beijing South-to-North Water Diversion Project (Beijing, China)

Shanghai New Jinshan Investment Holding Group Co., Ltd. Xinjiang Water Purification No.2 Plant and Supporting Pipe Network (Jinshan District, Shanghai, China)

MWH Ltd. (operating in CiM6 alliance) Netheridge STW (Gloucester, England, United Kingdom)

BIM Fortschritte Wassernetze

Manila Water Company, Inc. Manila Water Natural Calamity Risk Resiliency and Mitigation Masterplan (National Capital Region, Rizal Province, Philippines)

Enorsul Sanitation Services Optimization of Water Distribution System and Reduction of Losses (Olinda, Pernambuco, Brazil)

AEGEA AEGEA Prolagos Sewerage Master Plan 2041 (Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazil)

Über die Be Inspired Awards und die Year in Infrastructure 2017 Konferenz

Im Rahmen der Be Inspired Awards werden seit 2004 herausragende Leistungen und Innovation bei Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturprojekten in der ganzen Welt präsentiert Die Be Inspired Awards sind einzigartig - denn es handelt sich um den einzigen Wettbewerb dieser Art mit globaler Dimension, der branchenübergreifend Infrastrukturprojekte aus unterschiedlichsten Kategorien einbezieht. Das Award-Programm ist allen Bentley Software Anwendern zugänglich. Die Auswahl der Finalisten in den einzelnen Kategorien erfolgt durch ein unabhängiges Gremium von Branchenexperten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bentley.com/BeInspired.

Die Konferenz Year in Infrastructure 2017 ist ein internationaler Treffpunkt für Führungskräfte aus dem Bereich Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur. Auf der Tagesordnung stehen Präsentationen und interaktive Workshops, die sich mit dem Zusammenspiel von Technologien und wirtschaftlichen Einflussfaktoren auseinandersetzen und die Frage stellen, inwiefern sie die Abwicklung und Anlagerendite in Zukunft beeinflussen werden.

Programmpunkte der Year in Infrastructure 2017 Konferenz von Bentley:

Forum Gebäude und Anlagen

Forum Digitale Städte

Forum Industrie

Forum Straßen- und Schienenverkehr

Forum Straßen- und Brückenbau

Forum Versorgungs- und Wassernetze

Die Verleihung der Be Inspired Awards

Allianzpartner Pavillon und Tagungen

Gipfelkonferenz über die Projektabwicklung ( nur auf Einladung

Gipfelkonferenz über die Leistung von Infrastrukturanlagen ( nur auf Einladung

CIO-Gipfeltreffen (nur auf Einladung

Zu den Sponsoren der Konferenz Year in Infrastructure 2017 zählen u.a.:

Platin: Microsoft

Microsoft Gold: ARC Advisory Group, BNP Media, Engineering News-Record, Informed Infrastructure, New Civil Engineer, PennEnergy, Reliabilityweb.com, SPAR 3D, Water Wastewater International

Weitere Detailinformationen und die vollständige Liste der Sponsoren, u.a. der Silber-Sponsoren, finden Sie hier.

Konferenz "Year in Infrastructure 2017"

Bureau Veritas

Microsoft

Siemens AG

Topcon

Unterstützende Partner der Year in Infrastructure 2017 Konferenz

Association for Consultancy and Engineering (ACE)

Building and Construction Authority, Singapur

International Federation of Surveyors, Dänemark (FIG)

Singapore Exhibition Convention Bureau

Your Singapore

Medientag

Am 9. November werden mehr als 120 Journalisten der führenden Medien weltweit im Marina Bay Sands Expo and Convention Centre in Singapur zum jährlichen Media Day Briefing von Bentley zusammenkommen. Diese Journalisten werden ebenfalls an der Year in Infrastructure 2017 Konferenz teilnehmen.

Um weitere Informationen über die Konferenz Year in Infrastructure 2017 zu erhalten oder sich zu registrieren, klicken Sie hier Folgen Sie uns auf Twitter @bentleysystems und erhalten Sie Neuigkeiten zu diesem Event mit dem Hashtag YII2016. Bentley Systems auf Facebook folgen:http://facebook.com/bentleysystems,Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Bentley Systems

Als einer der globalen Branchenführer verfolgt Bentley Systems das Ziel, Architekten, Ingenieuren, Geoinformatikern, Bauträgern und Anlagenbetreibern umfassende Softwarelösungen für die Förderung von Planung, Bau und Betrieb der Infrastruktur bereitzustellen. Bentley Anwender nutzen die fachübergreifende Informationsmobilität über den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur hinweg und können dadurch leistungsfähigere Projekte und Anlagen liefern. Bentley-Lösungen umfassen MicroStation Anwendungen zur Informationsmodellierung,ProjectWise Kooperationsdienste zur Ausführung von integrierten Projekten, und AssetWise Betriebsdienstleistungen für intelligente Infrastruktur ergänzt durch weltweite professionelle Betreuung und umfassende Dienstleistungspakete.

Bentley wurde 1984 gegründet, beschäftigt in über 50 Ländern mehr als 3.000 Mitarbeiter, die einen Umsatz von mehr als 600 Mio. US-Dollar jährlich erwirtschaften. Seit 2011 hat das Unternehmen mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Übernahmen investiert.

Weitere Informationen über Bentley finden Sie unter www.bentley.com. Für aktuelle Nachrichten von Bentley können Sie einen RSS Feed abonnieren, um automatisch alle Nachrichten und Pressemitteilungen von Bentley zu erhalten.Besuchen Sie die Webseite der Konferenz Year in Infrastructure, um die Höhepunkte des erstklassigen Bentley Thought-Leadership Events einzusehen. Eine durchsuchbare Übersicht innovativer Infrastrukturprojekte der jährlichen Be Inspired-Awards finden Sie in den Infrastrukturjahrbüchern. Eine professionelle Networking-Webseite, auf der sich Mitglieder der Infrastrukturbranche vernetzen, austauschen und voneinander lernen können, finden Sie unter Bentley Communities.

Zum Download der Rangliste der Bentley Infrastructure 500 Top Owners, einer einzigartigen globalen Übersicht über die führenden Eigentümer von Infrastrukturen im öffentlichen und privaten Sektor, basierend auf dem Wert ihrer kumulativen Infrastruktur-Investitionen, besuchen Sie bitte BI 500.

Bentley, das "B" Bentley-Logo, Be, MicroStation und ProjectWise sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken- bzw. Dienstleistungszeichen von Bentley Systems Incorporated, oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Andere Marken und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170810006153/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Jennifer Maguire

+1 610 458 2695

jennifer.maguire@bentley.com

Folgen Sie uns auf Twitter:

@BentleySystems