Berlin (ots) - Das Duale System gehört abgeschafft



Mit dem neuen Verpackungssystem, entstanden unter der aktuellen Umweltministerin Barbara Hendricks, soll die Dauerkrise beendet werden. Eine zentrale Stelle soll es künftig geben. Doch auch dort werden wieder die Unternehmen das Sagen haben. Der Murks wird weitergehen - mit neuen Tricks und mit anderen Werkzeugen. Was hilft? Abschaffen. Die nächste Bundesregierung muss das Thema Verwertung (nicht nur) von Verpackungsmüll endlich auf eine moderne Basis stellen. Wichtiger Punkt dabei ist, dass die Kommunen - wie beim übrigen Abfall aus privaten Haushalten ohnehin schon - auch beim Grünen Punkt die Sache in die Hand nehmen.



