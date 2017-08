Wieder greift US-Präsident Donald Trump einen Mann aus den eigenen Reihen an: In Frage stellt er die Amtsqualitäten von Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell. Damit bringt er die Möglichkeit eines Rücktritts ins Spiel.

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit eines Rücktritts von Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell im Falle ausbleibender Erfolge ins Spiel gebracht. Wenn es McConnell nicht fertigbringe, einen Plan zur Krankenversicherungsreform und andere Vorhaben der Regierung durchzubringen, dann könne man ihm - Trump - die Frage stellen, ob der republikanische Fraktionschef im Senat sein Amt beibehalten solle, sagte Trump am Donnerstag in seinem Golfclub in New Jersey.

Damit teilte Trump gegen den Mann aus, der die größte Macht hat, die Agenda des Weißes Hauses durch den Senat zu bringen. Seit Tagen schon wettert er gegen McConnell. Anstoß nahm er dabei augenscheinlich an einer Aussage McConnells, wonach Trump die politische Erfahrung fehle und dieser erwartet habe, dass im demokratischen Prozess alles viel schneller ...

