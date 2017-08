Teilnehmer der von TV- und Eventmoderator Kilian Reichert geleiteten Runde waren: Volker Kronseder, Aufsichtsratsvorsitzender Krones AG, Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung KHS GmbH, Dr. Reiner Brambach, Director Sales & Design Enviro Chemie GmbH, Georg Schneider, Geschäftsführender Gesellschafter Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH und Präsident des Bayerischen Brauerbunds sowie Mario Mais, Brand Consulting Manager Sinalco International Brands GmbH & Co. KG.

Die täglichen Nachrichtensendungen zeigen es: Die Welt scheint aus den Fugen. Sie ist unsicherer, unkalkulierbarer geworden. Spielregeln politischen und wirtschaftlichen Handelns, die jahrzehntelang Gültigkeit hatten, werden plötzlich in Frage gestellt. Länder schotten sich ab, Protektionismus kommt in Mode. Politische Akteure agieren sprunghaft, Fake-News haben Konjunktur. Die Unwägbarkeiten der Politik lassen auch die Märkte nicht unberührt. Sie verändern sich, verschieben sich oder brechen ganz ein. Rahmenbedingungen, wie Wasserknappheit, Fachkräftemangel und schwierige klimatische Bedingungen erschweren den Zugang. Wie aber agieren in einer Welt, deren einzige Konstante die Unwägbarkeit ist?

"Die Welt war schon immer im Umbruch"

"Die Welt war schon immer im Umbruch", stellte Georg Schneider zur Eröffnung der Diskussion klar. Erfahrungen mit wechselnden Herausforderungen, auch mit protektionistisch abgeschotteten Märkten - das hat es also schon immer gegeben. Grundsätzlich, so ergab die Diskussion, gebe es hierauf drei Antworten: Gar nicht liefern, die geforderten Einfuhrzölle akzeptieren oder vor Ort produzieren. Letzteres habe Vor- und Nachteile. Auf der Sollseite stünden gegebenenfalls unzureichende lokale Arbeitsbedingungen, ethische Bedenken bei Umweltschutz oder Menschenrechten oder der ungewollte Know-how-Transfer. Andererseits bedeuteten neue Mitarbeiter auch neue Ideen, andere Sichtweisen und mehr Produktivität. In einer globalen Welt könne man nicht mehr alles alleine stemmen, hob Prof. Dr. Matthias Niemeyer hervor: "Auch das macht den Protektionismus zur falschen Strategie".

