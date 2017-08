MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zu Landesbeteiligung am VW-Konzern

Nichts spricht gegen den Verkauf der VW-Aktien durch das Land Niedersachsen. VW ist keine kommunale Wohnbaugesellschaft oder ein Wasserwerk. Soziale Steuerung oder Daseinvorsorge kann Niedersachsen mit Besitzanteilen am globalen Konzern nicht betreiben. Und würden regionale Interessen den Aufsichtsrat beeinflussen, wären private Aktionäre kaum noch für ein Engagement zu begeistern. Im Gegenteil: Niedersachsen ist als Anteilseigner bei Familie Porsche und Vorstand so beliebt, weil sie 20 Prozent Stimmrecht praktisch dem eigenen hinzurechnen können. Das Land wird am Nasenring durch die Manege geführt und liefert obendrein Infrastruktur auf Wunsch. Das Gute an diesem Landesbesitz ist, dass Politiker es nicht so schnell liquidieren können. Aber auch das könnte man durch eine Fonds-Lösung verhindern. Denn schließlich: Vielleicht ist es klüger, das Geld langfristig woanders anzulegen. Der Autobauer VW könnte zum Klumpenrisiko werden./al/DP/mis

AXC0003 2017-08-11/05:35