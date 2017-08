ESSEN (dpa-AFX) - Die RWE -Ökostromtochter Innogy legt an diesem Freitag (7.00 Uhr) ihre Halbjahreszahlen vor. Dabei ist nach Einschätzung von Analysten mit einem stabilen bis leicht wachsenden Geschäft zu rechnen. Die Probleme in Großbritannien dürfte das Unternehmen aber noch nicht überwunden haben. Für das Gesamtjahr hat Innogy bisher unter dem Strich einen leicht steigenden Gewinn in Aussicht gestellt. Diese Prognose dürfte bestätigt werden.

In Großbritannien hatte das Unternehmen Anfang 2016 nach EDV-Problemen massiv Kunden verloren und baut dort über mehrere Jahre verteilt 2400 Stellen ab. Innogy beschäftigt knapp 42 000 Menschen weltweit./rs/DP/tos

ISIN DE0007037129 DE000A2AADD2

AXC0019 2017-08-11/05:49