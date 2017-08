In vielen Unternehmen machen ausgerechnet Schleimer und Fachidioten Karriere. Schuld sind die Vorgesetzten: Sie verlassen sich bei Beförderungen oft auf ihre Intuition statt auf Fakten. Doch es geht auch anders.

Wenn es gut läuft, räumt Matthias Gillner in sechs Jahren seinen Posten. Er muss dafür gar nichts falsch machen, sondern einfach nur alles richtig. Der 50-Jährige ist seit April 2011 Vorstandsmitglied von Hilti. Der Werkzeughersteller aus Liechtenstein ist vor allem für seine Bohrmaschinen bekannt. Weniger bekannt ist, dass er für seine Vorstände ungewöhnliche Regeln aufstellt. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich alle Topmanager freiwillig zurückziehen. Egal, wie gut ihre Zahlen sind oder wie zufrieden ihre Mitarbeiter: Mit Mitte 50 verlassen sie ihr Büro. Während die einen als Aufseher in den Hilti-Verwaltungsrat oder andere Kontrollgremien wechseln, lehren andere an Hochschulen. "So stellen wir sicher, dass Vorstände nicht ewig an ihrem Stuhl festhalten", sagt Gillner, derzeit zuständig für Personal, IT und Unternehmensentwicklung.

Außerdem besetzt Hilti die erste Führungsebene ausschließlich intern. Diese Regel geht zurück auf ein Ereignis in den Siebzigerjahren. Damals erlitt Firmengründer Martin Hilti einen schweren Herzinfarkt und musste den Vorstand umbilden. Zwei interne und ein externer Manager sollten das Unternehmen leiten, stattdessen stritten sie sich um Hiltis Nachfolge. Sein Sohn sah vor allem den firmenfremden Manager als Querulanten und setzte daraufhin durch, dass nur noch Interne ins oberste Leitungsgremium kommen. Man mag diese Regeln streng finden oder schrullig, doch Hilti verfolgt damit vor allem ein Ziel: Das Unternehmen will die wichtigen Positionen mit den richtigen Personen besetzen - und Fehlbesetzungen unbedingt vermeiden. Was bei Hilti seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist, bestätigt auch die Forschung. Laut Studien scheitern Chefs häufig aus einem simplen Grund: Sie passen nicht zur Unternehmenskultur.

Doch das allein erklärt die Misere in Deutschlands Chefetagen nicht. Vielerorts sitzen dort Selbstdarsteller, Schleimer und Fachidioten. Schuld daran sind meist die Personalabteilungen, Vorstandsbüros und Kontrollgremien. Und das, obwohl Topmanager und Aufsichtsräte nicht müde werden, die Mitarbeiter als wichtigste Ressource des Unternehmens zu preisen. Zahlreiche Umfragen belegen es: Ein schlechter Chef führt zu höherem Frust, geringerer Motivation und mehr Kündigungen. Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, kennt die Lippenbekenntnisse der Unternehmen - und die erschreckende Wahrheit dahinter: "Das Management unterschätzt häufig den Stellenwert der Personalabteilungen", sagt der Experte.

Eines seiner Lieblingsbeispiele aus dem Arbeitsalltag: "Um ein gutes strukturiertes Interview vorzubereiten, bräuchten die Experten eigentlich zwei Tage Zeit. Aber die haben sie nicht." Stattdessen werden die immer gleichen Fragen gestellt, nach Motivation, bisherigem Werdegang, Stärken und Schwächen. Geschickte Selbstdarsteller können von ihren Erfolgen schwadronieren, doch von den tatsächlich relevanten Kompetenzen erfahren die Interviewer nichts. Am Ende erhalten die Blender den Job.

Es läuft also etwas falsch, wenn in Deutschland Führungsposten besetzt werden. Aber warum? Wie kann es sein, dass Unternehmen aus einem Land voller Gesetze, Regeln und Normen ausgerechnet an einer neuralgischen Stelle ihrer Hierarchie impulsiv und intuitiv entscheiden? Nicolas von Rosty ist Deutschland-Geschäftsführer der Personalberatung Spencer Stuart und kennt die Antwort. Er sieht den Hauptfehler in einer allzu hemdsärmeligen Personalpolitik. "Fehlbesetzungen geschehen häufig dort, wo das Bauchgefühl diagnostische Instrumente wie strukturierte Interviews oder psychologische Tests ersetzt", sagt der Personalberater. Doch das ist ein großer Fehler. Intuition sollte Fakten niemals ganz ersetzen.

Teure Fehlentscheidungen

Eberhard Sasse ist einer, der lange darauf vertraute. Zu lange, wie er heute zugibt. Schon während des Studiums in den Siebzigerjahren gründete er eine Firma für Gebäudemanagement: Dr. Sasse hat heute 6000 Mitarbeiter in zehn Ländern. Früher lud er Bewerber zu einem Vieraugengespräch in sein Büro, servierte Kaffee und fragte nach den Stationen im Lebenslauf. So wollte er herausfinden, ob die Chemie stimmt. Ein klassischer Fehler. "Viele Menschen glauben, ihr Bauchgefühl würde ausreichen, um einen Posten zu besetzen", sagt der Wirtschaftspsychologe Kanning. "Dabei sind solche Entscheidungen nie objektiv und werden unter anderem von Vorurteilen überlagert."

So tief in die Forschung war Firmengründer Sasse damals nicht eingestiegen. Wer in seiner Position überzeugte, stieg auf. "Die Mitarbeiter waren erst begeistert", sagt Christine Sasse, die Ehefrau des Gründers und seit 1996 Personalvorstand im Familienunternehmen, "und dann überfordert."

Deshalb veränderte sie den Auswahlprozess. Statt eines netten Plauschs mit dem Gründer müssen potenzielle Führungskräfte nun ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen. Mit dem Suchprozess beauftragt Sasse einen Headhunter, geeignete Kandidaten führen strukturierte Auswahlgespräche. Dabei entwickeln Sasse und ihre Kollegen vorher Fragen, die zum Stellenprofil passen. Im Interview stellen sie dann allen Bewerbern dieselben Fragen, um die Antworten vergleichen zu können.

Die Finalisten absolvieren einen Onlinetest, neben mathematischen und verbalen Fähigkeiten können darin auch psychologische Eigenschaften geprüft werden. Die Ergebnisse zeigen etwa, ob jemand auf Flexibilität steht oder auf starre Vorgaben. Ob ihn seine Aufgabe oder sein persönliches Fortkommen motivieren. Klar, solche Suchprozesse sind vor allem für Mittelständler nicht selbstverständlich. Sie sind kostenintensiv und aufwendig. Aber sie lohnen sich: "Nichts ist teurer als eine Fehlbesetzung", sagt Christine Sasse. Zum einen bezieht der falsche Chef ein hohes Gehalt, trifft teure Fehlentscheidungen. Und schneller als den Arbeitgebern lieb ist, müssen sie ein ...

