Der Kooperationsvorschlag von Christian Lindner an Russland sorgt für Aufregung. Dabei spricht er Selbstverständliches aus: Wir dürfen Gespräche mit Russland nicht per se ausschließen.

Wir sind noch einmal davongekommen. Ob in den Niederlanden oder Österreich und Frankreich - all jene, die die Europäische Union in Rente schicken wollten, blieben in der Minderheit. In Großbritannien lief es anders. Doch der bevorstehende Brexit hat den Franzosen den Wert Europas wieder bewusst gemacht. Emmanuel Macron steht für neues Denken: Am Wahlabend trat er zu den Klängen der Europahymne vor seine jubelnden Anhänger, er will eine starke EU ebenso wie ein enges deutsch-französisches Zusammenspiel. Der junge Präsident im Élysée hat gezeigt: Man kann siegen - wenn man sich zu Europa bekennt. Neben dem Brexit tauchen auch die irritierenden Auftritte des US-Präsidenten den Blick auf die Integration unseres Kontinents in neues Licht: Wenn die USA ausscheren, wird unser Zusammenhalt umso dringlicher. Es sind Zeiten, in denen auch viele vormalige Skeptiker Europa wieder schätzen.

Der Brexit, so bedauerlich er aus wirtschaftspolitischer Sicht ist, bietet jedoch die Chance für einen Neustart in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die strategische Umgebung der EU ist höchst kompliziert: Russland und die Ukraine, die Türkei, Syrien, Ägypten und der afrikanische Kontinent direkt vor unserer Haustür. Die Politik in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist entweder aggressiv und autoritär oder chaotisch und gefährdet, auch Mischformen gibt es. Dreierlei aber ist sicher: Erstens gibt es nicht einen einzigen Staat der Europäischen Union, der sich in diesem Umfeld erfolgreich alleine behaupten könnte, zweitens kommt Europa die Aufgabe zu, den mindestens teilweisen Ausfall der USA als Produzent von Stabilität in unserem strategischen Raum auszugleichen, und drittens müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, der Rest der Welt werde schon ganz bald aussehen wie ...

