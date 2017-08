Sechs Wochen vor der Bundestagswahl liegt die Republik im Tiefschlaf. Die Parteien drücken sich um drängende Themen, Wahlkampf findet kaum statt. Dabei gibt es genügend Probleme, die endlich diskutiert werden müssen.

In sechs Wochen wird gewählt, aber in der Öffentlichkeit findet das Ereignis kaum statt. Die Parteien selber positionieren sich bislang inhaltlich kaum. Die Christlich Demokratische Union (CDU) will offenbar am liebsten über gar nichts debattieren, die Sozialdemokraten (SPD) scheinen es nicht zu können, die Linkspartei fordert alles für alle umsonst, die Grünen wirken gespalten über die Dieselaffäre und Integrationsprobleme und die Alternative für Deutschland (AfD) sieht scheinbar die Ausländer als Ursache aller Probleme. Wenigstens die Freien Demokraten (FDP) machen sich für individuelle Verantwortung und Selbstbestimmung stark. Vielmehr ist aber auch bei ihnen nicht zu finden.

Positiv ist dagegen, dass die Tonlage des bisherigen Wahlkampfes vergleichsweise moderat ist und persönliche Angriffe weitgehend unterbleiben. Die Parteien sind sich den Risiken eines polemisch und unsachlich geführten Streits offenbar bewusst. Auch wäre es zu viel erwartet, dass sich politische Parteien im Wahlkampf auf klare Positionen zu allen Themen festlegen lassen. Dennoch ist es notwendig, die relevanten Themen zu identifizieren. Und das gilt auch dann, wenn sie vornehmlich von Populisten aufgebracht werden. Der Umstand, dass Frau Petry ein Thema aufwirft, macht es nicht per se irrelevant. Die Verweigerung der Auseinandersetzung mit Populisten ist darüber hinaus mindestens feige.

Trotz der gerade recht guten wirtschaftlichen Lage mit Blick auf beispielsweise Beschäftigung und Steuereinnahmen gibt es genügend Themen, deren Vernachlässigung uns in der Zukunft teuer zu stehen ...

