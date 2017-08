Zürich - Am gestrigen Donnerstag wurde Christoph Wolf, Anwalt aus Wettswil am Albis, als 100 000ster Besucher der spektakulären Ausstellung "Osiris - Das versunkene Geheimnis Ägyptens" gemeinsam mit seinem Sohn Alexis im Museum Rietberg in Zürich begrüsst. Mit dieser Anzahl an Gästen ist es die bestbesuchte temporäre Ausstellung in der Geschichte des Museums.

Nur noch dieses Wochenende (bis zum 13. August abends) besteht die Gelegenheit, die Rituale und Festlichkeiten rund um die Gottheit Osiris zu entdecken, nachdem die ursprünglich bis Juli angesetzte Ausstellung wegen des grossen Erfolgs ...

