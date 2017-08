Der Druck sitzt manchem regelrecht im Nacken: Besitzer und Manager von produzierenden Unternehmen sehen sich einem immer stärker werdenden Wettbewerb, hohen Energiekosten, einer zunehmenden Regulierung und aggressiven Nachhaltigkeitszielen gegenüber. Folglich stehen sie unter erheblichem Druck, Kosten zu reduzieren und dabei eine höhere Produktivität und Energieeffizienz zu erreichen. Eine ganz bedeutende Stellschraube ist dabei die Drucklufttechnik.

In den meisten Branchen kommen verschiedene Arten von Luft- oder Gaskompression zum Einsatz, um Maschinen, Werkzeuge oder Prozesse zu betreiben. Es handelt sich dabei um eine äußerst praktische Energiequelle, die oft auch als vierter Hilfsstoff bezeichnet wird. In vielen Fällen nutzen Betreiber diese jedoch nur ineffizient: Geschätzte 30 bis 50 % der in Druckluftsystemen eingesetzten Energie geht während des Betriebs verloren. Diese Verluste sind auf Leckagen, mangelhafte Wartung, eine unzureichende Systemauslegung, Wärme- und Druckverluste zurückzuführen.

Die Zukunft ist genormt

Neben Selbstregulierungs-Bemühungen führen Behörden und Branchenvereinigungen strengere Industrienormen ein, um sicherzustellen, dass heutige Druckluftsysteme die gesteckten Energieeffizienz- und Leistungsziele zu erreichen. Die Einhaltung der bisher vorgeschlagener Verdichterstandards ist heute in den USA und Europa freiwillig - noch. Denn kommende Regulierungsentwicklungen werden dies jedoch wahrscheinlich ändern. Zu den Behörden, die das Implementieren minimaler Effizienzstandards vorantreiben, gehören die Europäische Union, die 2009 die vorbereitende Ökodesign-Studie zu Verdichtern (ENER Lot 31) herausgegeben hat, sowie das DOE Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE).

Branchengruppen wie Pneurop (European Association of Manufacturers of Compressors, Vacuum Pumps, Pneumatic Tools and Allied Equipment) und CAGI (Compressed Air & Gas Institute) treiben die Einführung einheitlicher, freiwilliger Normen voran und bieten hier auch zahlreiche Dienstleistungen wie Forschungsarbeiten, Bildungsaufgaben, Informationsbeschaffung und -weitergabe sowie Schulungen von Endanwendern an. Diese Bemühungen sollen die Gesamtenergieeffizienz von Druckluftprodukten auf dem Markt erhöhen und gleichzeitig Zusammenarbeit, Bewusstsein und Einhaltung von Industrienormen fördern.

Service ist wichtiger Baustein

Auch wenn die US-Normen für Kompressoren erst langsam Form annehmen, stimmen Branchengruppen darin überein, dass das Ergebnis dieser Energiestandardisierung eine Förderung von minimalen Effizienzstandards, Produkttestverfahren, Zertifizierung und Durchsetzung von Standards und eine Energieeffizienzkennzeichnung für Kompressoren sein wird. Diese voraussichtlichen Änderungen sollen Forschungs- und Entwicklungsteams dazu veranlassen, Effizienzgrenzen durch Innovationen in der Kompressortechnologie sowie Systemverbesserungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...