Singapur (awp/sda/reu) - Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben die Aktienmärkte in Asien am Freitag Verluste verzeichnet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans rutschte 1,3 Prozent ab. Anleger flüchteten sich in als weniger riskant geltende Anlagen wie den Schweizer Franken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...