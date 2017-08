«Wer behauptet, sich an den «Summer of Love» erinnern zu können, ist nicht dabei gewesen», meinte einmal süffisant Schauspieler Michael Caine. Und tatsächlich: Wie durch ein Kaleidoskop verzerrt und von psychedelischen Klängen begleitet erscheint dieser endlose Sommer der Liebe heute, geprägt von Bildern mit Hippies, drogenvernebelten Träumereien, tanzenden Blumenkindern und freier Liebe. In Erinnerung an den «Summer of Love» vor 50 Jahren zeigt SRF zwei eine Reihe von Spiel- und Dokumentarfilmen, die als Feier eines von allen Konventionen befreiten Lebens die spezielle Atmosphäre jener Ära beschwören.

Programmübersicht «Summer of Love» 1967

Dienstag, 15. August 2017, 22.35 Uhr, SRF zwei

«Easy Rider»

Zwei Hippies, per Motorrad unterwegs von Los Angeles nach New Orleans, stossen nach einer Reihe kurioser Begegnungen und kleiner Abenteuern zunehmend auf Hass und Vorurteile seitens bigotter Hinterwäldler. «Easy Rider», Dennis Hoppers Hymne an die Freiheitsliebe jenseits gesellschaftlicher Konventionen, ist der Kultfilm schlechthin zum Ende der Sixties-Ideale. Die Hauptrollen verkörpern Hopper selbst, Peter Fonda und der junge Jack Nicholson.

Mittwoch, 16. August 2017, 20.10 Uhr, SRF zwei

«Hippie trifft Hipster»

Als die Schweizer Hippies sich im September 1967 zum ersten Mal zu einem «Love-In» in Zürich trafen, war Hardy Hepp, 73, an vorderster Front dabei. 50 Jahre später lädt der als Musiker bekannt gewordene Künstler eines der bekanntesten Gesichter der Generation Y zu sich nach Hause ein. Die quirlige Fashion-Bloggerin Nives Arrigoni, 27, lässt sich auf dieses Generationenexperiment ein und besucht Hardy in seinem kunterbunten Atelierhaus im Thurgau. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, was den «Summer of Love» der Hippies eigentlich ausgemacht hat und was von ihm aus Hipster-Sicht heute übriggeblieben ist. Schon bald geht das Gespräch dann in einen «Generation Clash» über. Dabei diskutieren Jung und Alt mit viel Humor und überraschenden Anekdoten über ihre Gegensätze und Gemeinsamkeiten.

Mittwoch, 16. August 2017, 20.55 Uhr, SRF zwei

«Hair»

Der Vietnamkrieg und die Hippiebewegung erschütterten in den 1960er-Jahren das geruhsame Leben in den USA. Das Musical «Hair» schildert exemplarisch ...

