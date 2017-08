NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Henkel wegen schwächerer Wachstumsperspektiven im Konsumgütergeschäft von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde von 134 auf 116 Euro gesenkt, wie RBC-Analyst Mirco Badocco in einer am Freitag veröffentlichen Studie schrieb. Wegen des starken Preisdrucks bei Waschmittel- und Reinigungsprodukten senkte er seine Erwartungen für das organische Wachstum. Zudem belaste der wiedererstarkte Euro./zb/jha/

Datum der Analyse: 11.08.2017

