WAFFENEXPORTE - Die deutsche Industrie fordert eine engere Abstimmung der Europäer bei der Sicherheits- und Rüstungspolitik. Die EU-Staaten müssten in Zukunft weitaus stärker bei Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von Rüstungsgütern kooperieren, heißt es in einem unveröffentlichten Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), das der Welt vorliegt. Entscheidend seien außerdem einheitliche Vorgaben für den Export von Waffensystemen. Zustimmung für diese Positionen bekommt die Industrie von der SPD. (Welt S. 1)

RENTENKASSE - Der Bund geht wegen der guten Beschäftigungsentwicklung in Deutschland von einer besseren Finanzlage in diesem Jahr aus. Die Rentenversicherung erwartet deshalb eine höhere Rücklage und dass die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende auf mehr als 32 Milliarden Euro klettert. "Es spricht einiges dafür, dass sich die Reserve weiter erhöht", heißt es in informierten Kreisen. Bis vor einigen Monaten sah es noch so aus, als würden die Reserven wegen höherer Ausgaben für die Mütterrente, die Rente mit 63 und die überdurchschnittliche Rentenanpassung von 4,25 Prozent im vergangenen Jahr schmelzen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

ELEKTROAUTOS - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verlangt als Konsequenz aus der Diesel-Affäre die Einführung einer verbindlichen Quote für Elektroautos in Europa, um den Durchbruch für die Elektromobilität massiv zu beschleunigen. Diese Forderung ist Teil eines Fünf-Punkte-Plans zur Zukunft des Automobilstandortes Deutschland, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Schulz kündigt darin klare gesetzliche Regeln für die Autoindustrie an, verbunden mit konsequenten Kontrollen der Emissionsgrenzwerte. "Wir werden der Industrie deutlich mehr Druck machen", sagte Schulz zur SZ. (SZ S. 1)

DIGITALISIERUNG - Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung setzt bei der Etatkonsolidierung auch auf eine "Digitalisierungsdividende". Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) sagte der FAZ, es gelte in der Verwaltung Strukturen zu verschlanken und längerfristig mit weniger Personal auszukommen. Schwarz-Gelb werde ein "digitales Musterministerium einrichten, das als Vorreiter innovativ die Möglichkeiten der Digitalisierung" teste. Zudem werde man eine Musterregion festlegen und "dort die Digitalisierung über alle Ebenen und Anwendungsmöglichkeiten ausrollen. Davon versprechen wir uns Prozessverbesserungen und erhebliche Einsparungen." (FAZ S. 17)

STREAMINGDIENSTE - Michael "Bully" Herbig glaubt, dass Netflix und Co. auch das hiesige Filmgeschäft revolutionieren werden: "Die Streamingdienste sind ganz allgemein für Filmemacher extrem interessant", so Herbig im Interview. "Und sie beflügeln auch das Fernsehen und das Kino. Ich finde diese Entwicklung sehr spannend und inspirierend" - selbst in einem Land wie Deutschland, in dem "viele Produzenten gar nicht davon ausgehen, dass sie mit ihren Filmen auch Geld verdienen." (Handelsblatt S. 58)

WÄHRUNGSUNION - Die Euro-Krise ist vorbei, schreibt Klaus Regling, Geschäftsführender Direktor des Eurokrisenfonds ESM, in einem Gastbeitrag. Selbst Griechenland könne es schaffen. Die Rettungsstrategie war richtig, auch juristisch. Nun gelte es, die Währungsunion zu stärken, etwa mit einem Budget gegen Schocks, einer gemeinsamen Zusatz-Arbeitslosenkasse und einem Euro-Währungsfonds. (FAZ S. 16)

ÖKOLANDBAU - Die Entwicklung der Biolebensmittelbranche kannte in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: nach oben. Glaubt man den deutschen Bioverbänden, allen voran dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), könnte es damit jedoch bald vorbei sein. Grund sind die geplanten neuen EU-Regeln für den Ökolandbau, die die Branche nach Ansicht des BÖLW wieder zu einem Nischendasein verdammen würden. Die Ökoverordnung soll von Mitte 2020 an neue Standards für Anbau und Import von Ökoprodukten vorgeben und die nach Ansicht der EU-Kommission auch angesichts des Biobooms der vergangenen Jahre überholten bestehenden Regeln ersetzen. Nicht zuletzt im Sinne der Verbraucher könne und müsse die EU höhere Anforderungen an die inzwischen etablierte Ökobranche stellen, argumentiert die Behörde. Nach Ansicht des BÖLW geht die Reform dabei aber viel zu weit. (FAZ S. 18)

CHINA - Die Volksrepublik ist unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen. Jetzt aber wird die Nation der Kleinsparer zum Land der Schuldner. Die Sehnsucht nach Wohneigentum treibt Preise und Kreditraten. Und das erinnert an die USA vor dem großen Crash. (Handelsblatt S. 6)

AFRIKA - Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die nach wie vor in die EU drängen, sucht die Politik in Berlin und Brüssel nach Wegen, die wirtschaftliche Lage vor allem in Afrika zu verbessern. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), bringt nun eine weitgehende Abschaffung der Handelsschranken und eine Zollunion der EU mit Staaten wie Tunesien oder Marokko ins Spiel: "Für die Menschen muss es dort bessere Perspektiven geben", sagte er dem Handelsblatt. Voraussetzung für eine Zollunion sei die Kooperationsbereitschaft dieser Staaten - in der Migrationspolitik, aber auch der Energie- oder Außenpolitik. (Handelsblatt S. 8)

RÜSTUNGSAUSGABEN - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die SPD in der Debatte um das von der Nato vorgegebene Zwei-Prozent-Ziel für Militärausgaben kritisiert. "Die SPD ist widersprüchlich und macht den Leuten etwas vor", sagte von der Leyen. "In europäische Verteidigung wollen die Sozialdemokraten investieren, in Nato nicht, dabei geht es doch um ein und dieselbe Bundeswehr." Unter 29 Staaten seien schrittweise Erhöhungen bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts vereinbart, dies trage "zur Sicherheit Europas" bei. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

