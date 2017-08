Der amerikanische Softdrink-Hersteller Dr Pepper Snapple Group Inc. (ISIN: US26138E1091, NYSE: DPS) kündigt eine Quartalsdividende von 0,58 US-Dollar je Aktie an. Der Konzern aus Plano, im US-Bundesstaat Texas, zahlt auf das Jahr hochgerechnet 2,32 US-Dollar je Anteilsschein. Beim derzeitigen Börsenkurs von 90,25 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent (Stand: 10. August 2017). Die Auszahlung erfolgt am 5. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...