The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2AAPQ8 BERLIN, LAND LSA17/22A497 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EN9 LB.HESS.THR.CARRARA08F/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17Y4 NRW.BANK IS.A.17Y 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU05526AE50 B.A.T. CAP. 17/20 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU05526AF26 B.A.T. CAP.17/20 REGS FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AG09 B.A.T. CAP. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AJ48 B.A.T. CAP. 17/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AK11 B.A.T. CAP. 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AL93 B.A.T. CAP. 17/37 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AM76 B.A.T. CAP. 17/47 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US579780AL12 MCCORMICK + CO. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US579780AM94 MCCORMICK + CO. 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US579780AN77 MCCORMICK + CO. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US579780AP26 MCCORMICK + CO. 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US655044AP00 NOBLE ENERGY 17/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US678858BS94 OKLAHOMA GAS + ELEC.17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US742718EU91 PROCTER GAMBLE 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US742718EV74 PROCTER GAMBLE 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US92340LAC37 VEREIT OPER PAR. 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA USU7318UAM46 POST HLDGS 17/27 REGS 2 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1663601455 NRW.BANK MTI 17/20 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1664220941 SBAB 17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1664644710 B.A.T. INTL FIN.17/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1664644983 B.A.T. INTL FIN.17/30 MTN BD02 BON EUR N