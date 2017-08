FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.295 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.409 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.064 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.067 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.084 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.493 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.119 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.311 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.456 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.213 EUR

XFRA DE000HLB3D40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/16 0.001 %

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.256 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.196 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.162 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.401 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.162 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.179 EUR

59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.073 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

CE4 XFRA US16411W1080 CHEN.EN.P.H.RE.LTD LI.IN. 0.017 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.085 EUR

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.358 EUR

13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS 0.009 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.136 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.273 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.162 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.068 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.486 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR