FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WFF XFRA AU000000WFD0 WESTFLD CORP. UTS 0.109 EUR

LTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.186 EUR

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.358 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.154 EUR

NRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.365 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.290 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.064 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.128 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.609 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.422 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.171 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.068 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.038 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.444 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.107 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.503 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.068 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.395 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.051 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.128 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.060 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.279 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.154 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.068 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.162 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.256 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.247 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.218 EUR

XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.684 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.119 EUR

S8N XFRA SG1H97877952 SEMBCORP. MARINE SD-,10 0.006 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.131 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.507 EUR

PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.299 EUR

OEL XFRA DE0007269003 ADM HAMBURG AG O.N. 13.580 EUR