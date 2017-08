FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10

UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

RYZN XFRA KYG2117J1159 CHINA LNG GROUP HD-,002

SC7 XFRA US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01