FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA