Altdorf - Der Industriezulieferer Dätwyler hat im ersten Halbjahr 2017 etwas mehr Umsatz erzielt, aber einen etwas tieferem Gewinn. Der Umsatz legte um 3,8% auf 644,5 Mio CHF zu, bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich ein Plus von 2,2%. Während der Konzernbereich Sealing Solutions das Wachstumstempo beschleunigte, verzeichnete der Bereich Technical Components einen Umsatzrückgang, wie das in den Bereichen Dichtungslösungen und elektrotechnische Komponenten tätige Unternehmen am Freitag mitteilt.

Der EBIT nahm um 2,0% auf 80,1 Mio CHF ...

