Der Wolfsburger Konzern wird in der Regel am Erfolg seiner Automarken wie Volkswagen (WKN:766403), Audi und Porsche gemessen. Weil die in letzter Zeit eine ziemliche Achterbahn erleben, ist es gut zu wissen, dass es noch weitere Geschäftsbereiche gibt, die für Stabilität sorgen. Das gilt insbesondere für die Töchter MAN und Scania.

Der Erfolg der globalen Nutzfahrzeugplattform

Es war ein mühsamer Prozess, aus Scania, MAN und der eigenen Bus-und-LKW-Fertigung in Resende (Brasilien) eine Einheit zu formen. Interne Rivalitäten sorgten immer wieder für Verzögerungen, sodass erst nach und nach sichtbare Synergien gehoben werden konnten. Das schlägt sich jetzt endlich auch in den Halbjahresergebnissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...