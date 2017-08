Wenn man die rapide um sich greifende Unruhe an den Börsen mit in die Überlegung einbezieht, was bei Gold in den kommenden Wochen und Monaten grundsätzlich nach oben möglich wäre, kommt man zu dem Schluss: wirklich unmöglich wäre da nichts. Schon jetzt ist die charttechnische Konstellation klar bullisch.

Den vollständigen Artikel lesen ...