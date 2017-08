function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Ein Thema, das uns noch eine Weile begleiten wird ist der Brexit. Premierministerin May hatte von Anfang an eine schwache Position und versuchte sich mit verschiedenen Drohungen. Früh dachte sie laut darüber nach, dass sie die Körperschaftssteuer drastisch senken und so eine Steueroase vor den Toren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...