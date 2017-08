IRW-PRESS: Ucore Rare Metals Inc.: Ucore schließt Finanzierung über 2,5 Mio. CAD ohne Verwässerungseffekt ab

10. August 2017 - HALIFAX, NOVA SCOTIA - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV:UCU) (OTCQX:UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Finanzierungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Orca Holdings, LLC aus Alaska (Orca) über den Verkauf mit Rückmiete (Sell and Leaseback) seiner SuperLig®-One-MRT-Pilotanlage für Seltenerdmetalle (die Pilotanlage) abgeschlossen hat.

Wie zuvor bekannt gegeben wurde, wird die Pilotanlage für insgesamt 2,5 Millionen CAD (2 Millionen USD) (der Kaufpreis) an Orca Holdings, LLC (Orca) verkauft. Orca wird die Pilotanlage anschließend an Ucore für eine Laufzeit von 3 Jahren zu einer Jahresrate von 15 % (die Laufzeit) vermieten. Die Mietvereinbarung kann ab dem zweiten Jahr der Laufzeit jederzeit nach Auszahlung des Kaufpreises durch Ucore von beiden Vertragsparteien gekündigt werden.

Ucore sichert sich im Vorfeld der näher rückenden Produktionsaufnahme weiterhin eine stetige operative Finanzierung, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. Diese Finanzierungsrunde zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie keinen Verwässerungseffekt hat und sich den bedeutenden Wert eines bestehenden Vermögenswerts zu Nutzen macht. Wir freuen uns darauf, die potenziellen Fähigkeiten der SuperLig®-One-Plattform für die Seltenerdmetalltrennung auf Anwendungen wie beispielsweise den Prozessablauf bei der Ölsandverarbeitung, Kohleflugasche und die Sanierung von Abräumen, den In-situ-Bergbau und mehr auszuweiten. Besonderer Dank geht an Orca für dessen anhaltende Investition in diese bemerkenswerte Technologie.

Ein Teil des Erlöses aus der Vereinbarung in Höhe von 1 Millionen USD wird veranschlagt und zurückgestellt, um den Restbetrag im Rahmen der Joint-Venture-Vereinbarung zwischen IBC Advanced Technologies aus American Fork (Utah) (IBC) und Ucore zwecks der Entwicklung von Anwendungen im Bereich der Seltenerdmetalltrennung, der Abraumaufbereitung und dem Recycling von Katalysatoren (das Joint Venture) (siehe Ucore-Pressemeldung vom 3. März 2015) zu begleichen. Ucore hat bisher insgesamt 1,9 Millionen $ der in der Joint-Venture-Vereinbarung festgelegten 2,9 Millionen $ entrichtet.

Über Ucore

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der SuperLig®-Molekülerkennungstechnologie bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von Berge mit mehreren Metallen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.

Vorsorglicher Hinweis

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, den Zeitrahmen für Forschung und Entwicklung, sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören u.a. Aussagen, wonach wir eine langfristige Liefer- und Abnahmepartnerschaft eingehen könnten, und die Möglichkeit einer unabhängigen nordamerikanischen SEE-Lieferkette. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel, das Unvermögen des Unternehmens, Vereinbarungen abzuschließen, die Untauglichkeit des Produkts für die beabsichtigten Verwendungszwecke und die allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftslage.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

