Das deutsche Öl- und Gasunternehmen Wintershall hat nach Informationen der WirtschaftsWoche im Streit um die Ölförderung in Libyen weitgehende Zugeständnisse gemacht.

Demnach konnte das Unternehmen den Streit mit der staatlichen libyschen Ölgesellschaft NOC um eine Milliardenstrafe zwar vorerst beilegen, muss dafür aber mehr als Dreiviertel seiner Produktion an NOC abtreten. Von 65.000 Barrel, die die Deutschen jeden Tag in der libyschen Wüste fördern, darf Wintershall nur etwa 12.500 Barrel selbst vermarkten. Der Rest geht als sogenannter Overlift an die NOC und wird von ihr in den Verkauf gebracht. Der Wert dieser täglich von der NOC vermarkteten Menge beträgt gut 2,5 Millionen US-Dollar. Wintershall bestätigte, dass es eine vorläufige Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Produktion gebe, machte zu den genauen Zahlen jedoch keine Angaben.

Der Streit zwischen beiden Parteien war in den vergangenen Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...