42 Tage, rund 50 Veranstaltungen. Am Wochenende startet die Kanzlerin in das sechswöchige Wahlkampfprogramm. Der Vorsprung vor der Konkurrenz ist groß. Doch genau darin liegt eine große Gefahr.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich an diesem Samstag aus ihrem rund dreiwöchigen Sommerurlaub zurückmelden und mit einem Auftritt in der SPD-Hochburg Dortmund die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs einläuten. Auf rund 50 Veranstaltungen wird Merkel in den kommenden sechs Wochen bis zur Wahl am 24. September um Zustimmung für eine vierte Amtszeit werben. Sämtliche Umfragen deuten derzeit auf einen klaren Sieg Merkels über ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz hin.

Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend kommen CDU/CSU auf 39 Prozent, während die SPD 24 Prozent erreicht. Die Linkspartei käme demnach auf 9 Prozent, Grüne, FDP und AfD jeweils auf ...

