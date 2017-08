DAX - Bärenhunger (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Nachdem der DAX in den vergangenen Tagen mehrfach am Widerstandsbereich um 12.300 Punkte gescheitert war, setzte am Mittwoch eine weitere Abwärtsbewegung ein, die sich gestern mit dem Bruch der 12.100 Punkte-Marke zu einer starken Verkaufswelle auswuchs. Zugleich fiel der Index damit unter die Unterseite der Tradingrange der letzten Tage zurück und generierte ein Verkaufssignal. In der Folge brach der Wert bis in den nachbörslichen Handel ein und erreichte das anvisierte kurzfristige Ziel bei 11.950 Punkten. Der Hunger der Bären scheint damit jedoch noch nicht gestillt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.00 Uhr): Unterhalb von 12.100 Punkten sind die...

