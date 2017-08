DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump legt im Atomstreit mit Nordkorea nach: Seine Warnung an die Regierung in Pjöngjang sei "vielleicht nicht hart genug" gewesen, sagte er am Donnerstag. Nordkorea sollte "sehr, sehr nervös" sein, selbst wenn es nur über einen Angriff auf die USA oder ihre Verbündeten nachdenke. Trump rief China erneut auf, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Trump sagte an der Seite von Vizepräsident Mike Pence: "Nordkorea sollte sich lieber zusammenreißen, sonst wird es Ärger kriegen wie nur wenige Staaten zuvor." Er warnte Pjöngjang davor, "auch nur daran zu denken", die USA oder ihre Verbündeten anzugreifen. Gleichzeitig betonte er, die USA seien weiterhin offen für Verhandlungen. Trump hatte am Dienstag gesagt, er werde im Atomstreit mit Nordkorea mit "Feuer und Wut" auf Provokationen reagieren. Daraufhin drohte das weitgehend isolierte Land mit dem Raketenbeschuss von Zielen im Umfeld von Guam. Auf der Insel im Westpazifik sind rund 6.000 US-Soldaten stationiert. US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat angesichts der verbalen Eskalation im Nordkorea-Konflikt vor einer kriegerischen Auseinandersetzung gewarnt. Ein Krieg wäre "katastrophal", sagte Mattis. Er setze weiter auf Diplomatie.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,00 -0,11% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 26.877,23 -2,07% Kospi 2.317,03 -1,80% Schanghai-Composite 3.216,35 -1,39% S&P/ASX-200 5.680,50 -1,40%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Der sich verschärfende Nordkoreakonflikt belastet auch am Freitag die Stimmung. Die asiatischen Aktienmärkte folgen dem Beispiel der Wall Street, die wegen der Sorgen vor einer militärischen Auseinandersetzung auf der koreanischen Halbinsel in die Knie gegangen war. Angesichts des Säbelrasselns bevorzugen Anleger weniger risikoreiche Anlagen und vermeintlich sichere Häfen. "Die Situation beginnt langsam, sich in Richtung der kubanischen Raketenkrise zu bewegen", sagt ING-Analyst Robert Carnell. In Südkorea gibt der Kospi den vierten Tag in Folge nach. Das Schwergewicht Samsung Electronics sinkt um rund 3 Prozent und baut den Wochenverlust auf gut 7 Prozent aus. Bereits an der Wall Street führten Technologiewerte die Liste der Verlierer an. In Japan ruht der Handel wegen eines Feiertages. Unter den Einzelaktien halten sich China Mobile mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent recht wacker. Der chinesische Telekommunikationskonzern will nicht blindlings in neue Übertragungsstandards investieren. Zudem sehen Analysten keine größeren Wettbewerbsauswirkungen mit kleineren Anbietern, die zuletzt mit kundenfreundlichen Angeboten aufgewartet hatten. China Mobile hatte am Vortag Geschäftszahlen vorgelegt.

US-NACHBÖRSE

Snap rutschte tiefer in die roten Zahlen. Die Aktie verlor 16,9 Prozent. Seit dem Börsengang im März bis Handelsschluss am Donnerstag hat das Papier 44 Prozent verloren. Nordstrom legten dagegen um 2,8 Prozent zu. Das Unternehmen hatte das erste Plus bei den flächenbereinigten Umsätzen seit dem dritten Quartal 2016 gemeldet, Analysten hatten mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Nvidia stürzten um 6,8 Prozent ab. Der Grafikprozessorenhersteller übertraf sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn die Markterwartungen. Allerdings gelang dies dem Unternehmen bereits in den vergangenen acht Quartalen, Händler sprachen von Gewöhnungseffekten. Analysten sprachen zudem von einer unsicheren Zukunft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.844,01 -0,93 -204,69 10,53 S&P-500 2.438,22 -1,45 -35,80 8,91 Nasdaq-Comp. 6.216,87 -2,13 -135,46 15,49 Nasdaq-100 5.788,19 -2,22 -131,20 19,01 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 859 Mio 806 Mio Gewinner 406 907 Verlierer 2.626 2.064 unverändert 56 116

Schwach - Die Anleger nahmen den alles dominierenden Nordkorea-Konflikt zum Anlass für umfangreiche Verkäufe von Aktien, die in den vergangenen Monaten kräftig Speck angesetzt hatten. Dies betraf vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Im späten Geschäft weiteten sich die Verluste aus, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, seine bisherigen Warnungen an Nordkorea seien "womöglich nicht hart genug" gewesen. Zwei Tage nachdem die Rekordserie im Dow-Jones gebrochen wurde, ging damit auch die lange Bewegungsarmut im S&P-500 zu Ende. Die Apple-Aktie war mit einem Minus von 3,6 Prozent bzw 5,79 Dollar schwächster Wert im Dow. Lediglich 63 Cent gingen auf das Konto der Quartalsdividende, die am Vortag ausgezahlt worden war. Mit Kohl's und Macy's legten zwei Einzelhändler Quartalsausweise vor. Die Zahlen kamen nicht gut an; die Macy's-Aktie fiel um 10,2 Prozent, für Kohl's ging es um 5,8 Prozent nach unten. Einen Sprung um knapp 16 Prozent nach oben machte die Aktie von Perrigo, einem Hersteller von Generika und Nahrungsergänzungsmitteln. Das Unternehmen schlug bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen und erhöhte die Prognosen. Die erst kürzlich an die Börse gegangenen Blue Apron brachen um 17,6 Prozent ein wegen gesenkter Ziele.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 -0,8 1,33 12,4 5 Jahre 1,77 -3,3 1,80 -15,3 7 Jahre 2,02 -4,1 2,06 -22,7 10 Jahre 2,20 -4,6 2,25 -24,2 30 Jahre 2,78 -4,4 2,82 -28,8

Mit dem Nordkorea-Konflikt waren Anleihen als sicheres Investment gefragt. Steigende Kurse drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 5 Basispunkte auf 2,20 Prozent. Sie profitierten aber auch von den überraschend schwachen Erzeugerpreisen, denn sie dämpfen die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1765 -0,0% 1,1771 1,1730 +11,9% EUR/JPY 128,35 -0,1% 128,47 128,98 +4,4% EUR/GBP 0,9058 -0,1% 0,9071 0,9035 +6,3% GBP/USD 1,2988 +0,1% 1,2976 1,2982 +5,3% USD/JPY 109,08 -0,1% 109,14 109,96 -6,7% USD/KRW 1146,55 +0,2% 1144,34 1142,80 -5,0% USD/CNY 6,6720 +0,4% 6,6475 6,6607 -3,9% USD/CNH 6,6928 +0,4% 6,6687 6,6787 -4,1% USD/HKD 7,8173 -0,0% 7,8177 7,8160 +0,8% AUD/USD 0,7854 -0,2% 0,7872 0,7880 +8,8%

Der Dollar gab in Reaktion auf die unerwartet gesunknenen US-Erzeugerpreise nach. Der Euro stieg auf gut 1,1775 Dollar; im Tagestief kostete er 1,1704 Dollar. Gegen den Yen fiel der Dollar auf 109,21 zurück nach einem Tageshoch bei 110,18. Damit hat er sich bis auf 1 Yen seinem Jahrestief genähert. Der Yen war weiter als sicherer Hafen gesucht vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag setzt sich diese Tendenz fort.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,21 48,59 -0,8% -0,38 -15,4% Brent/ICE 51,48 51,9 -0,8% -0,42 -12,3%

Die Ölpreise drehten nach unten ab. Das Barrel WTI verbilligte sich zum US-Settlement um 2 Prozent auf 48,59 Dollar. Nach einem kurzzeitigen Überwinden der 50-Dollar-Marke fiel der Preis wieder zurück. Die Anleger seien nicht überzeugt, dass die Nachfrage stark genug sein werde, um das Angebot aufzusaugen, sagte Chefmarktanalyst Naeem Aslam von ThinkMarkets. In einem Monatsbericht hatte die Opec zwar ihre Prognose für das Nachfragewachstum erhöht, zugleich aber mitgeteilt, dass die Produktion im Juli weiter gestiegen ist.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,48 1.286,90 -0,1% -1,42 +11,6% Silber (Spot) 17,06 17,12 -0,4% -0,06 +7,1% Platin (Spot) 982,25 982,00 +0,0% +0,25 +8,7% Kupfer-Future 2,88 2,90 -0,9% -0,03 +14,1%

Vermeintlich sichere Häfen wie das Gold blieben vor dem Hintergrund des Nordkorea-Konflikts gefragt. Der Goldpreis stieg um 0,6 Prozent auf 1.286 Dollar je Feinunze und damit das höchste Niveau seit Anfang Juni.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank rechnet mit einer Zinserhöhung, allerdings erst in einiger Zeit. Der nächste Zinsschritt ginge wahrscheinlich aufwärts , aber das könne erst in einiger Zeit in der Zukunft kommen, sagte Philip Lowe, Chef der Reserve Bank of Australia. Die Zinsen in Australien befinden sich seit August vergangenen Jahres auf dem Rekordtief von 1,5 Prozent.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 7,0 Prozent belassen.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das BIP Singapurs ist im zweiten Quartal zum Vorjahr auf ein Plus von 2,9 nach 2,5 Prozent nach oben revidiert worden.

VENEZUELA

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro zeigt sich nach der Verhängung neuer US-Sanktionen gesprächsbereit. Er habe Außenminister Jorge Arreaza beauftragt, ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump oder ein persönliches Treffen am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September zu organisieren, sagte Maduro. Gleichzeitig nutzte Maduro seine mehr als dreistündige Rede für neue Verbalattacken gegen die USA, denen er vorwarf, hinter einem Überfall auf einen Militärstützpunkt im Norden Venezuelas am Sonntag zu stecken.

NEWS CORP

hat im vierten Geschäftsquartal per Ende Juni wie bereits im Vorquartal erneut einen Verlust verbucht. Hauptgrund für die Schwäche waren Abschreibungen bei den britischen Zeitungen in Höhe von 464 Millionen Dollar. Der Konzern meldete einen Verlust von 429 Millionen US-Dollar oder 74 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 90 Millionen Dollar oder 16 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt ergab sich ein Gewinn je Aktie von 11 Cent. Das war weniger als Analysten mit 12 Cent erwartet hatten. Der Umsatz ging um 7 Prozent auf auf 2,08 Milliarden Dollar zurück.

SNAPCHAT

Der Messaging-Dienst Snapchat hat angesichts eines intensiver werdenden Wettbewerbs mit einem langsameren Wachstum zu kämpfen. Die Muttergesellschaft Snap rutschte tiefer in die roten Zahlen. Den Umsatz konnte Snap im zweiten Quartal auf 182 von 72 Millionen US-Dollar zwar mehr als verdoppeln. Die Wachstumsrate war damit aber nur halb so hoch wie im ersten Quartal und langsamer als es Investoren von einem Unternehmen erwarten, das von sich behauptet, über ein enormes Wachstumspotenzial zu verfügen. Der Verlust stieg auf 443 Millionen von 116 Millionen Dollar zuvor.

