DGAP-Media / 2017-08-11 / 08:00 *PRESSEMITTEILUNG* *ACCENTRO Halbjahresbilanz: Erwartungen erfüllt, Jahresprognose bestätigt* *- Halbjahresergebnis von 5,8 Mio. EUR aus fortgeführtem Geschäftsbereich* *- EBIT Steigerung im 2. Halbjahr erwartet, Jahresprognose von 34 Mio. EUR EBIT bestätigt* *Berlin, 11. August 2017 -* Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat mit einem Halbjahresergebnis aus ihrem fortgeführten Geschäftsbereich von 5,8 Mio. EUR die Erwartungen erfüllt. ACCENTRO bekräftigt daher die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2017 in Höhe von 34 Mio. EUR. *Kennzahlen für das erste Halbjahr 2017 * Im Vergleich mit den Zahlen der Vorjahresperiode (1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016) H1-2017 H1-2016 Konzernumsatz Mio. EUR 42,7 53,2 Rohergebnis Mio. EUR 15,0 19,6 EBIT Mio. EUR 11,2 15,7 Konzernergebnis Mio. EUR 5,8 8,3 Ergebnis je Aktie EUR 0,21 0,30 Bilanzsumme Mio. EUR 314,5 300,6 *Starkes 2. Halbjahr erwartet* "Bereits beurkundete und angebahnte Transaktionen werden im 2 Halbjahr planmäßig zu deutlich höheren Umsätzen und Ergebnissen führen, als im 1 Halbjahr", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Wir bestätigen daher unsere EBIT Prognose für 2017. Es ist uns gelungen unsere Bilanzsumme trotz guter Verkaufsumsätze weiter zu steigern. Dies ist im kompetitiven Wohnungsmarkt nicht selbstverständlich." Der vollständige Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2017 steht in deutscher und englischer Sprache unter http://www.Accentro.ag/investor-relations/finanzberichte [1] als Download zur Verfügung. Der dem Bericht zugrunde liegende verkürzte Konzern-Zwischenabschluss wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Aktuelle Projekt- und Objektstandorte sind neben Berlin, Leipzig, Hannover, Hamburg und seit Juli 2017 Köln. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. *Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:* Karl Jann, PB3C GmbH E jann@pb3c.com T 030 - 72 62 76 1615 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-08-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 600523 2017-08-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8d3d0fdb39c9f386c292236ff8eabb51&application_id=600523&site_id=vwd&application_name=news

