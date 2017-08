Elon Musk, der CEO von Tesla (WKN:A1CX3T), hatte diese Woche einiges zu tun. Erst richtete er am Montag in Manhattan ein Event für die Investoren aus, und zwar im Zusammenhang mit den Anleihen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen jetzt anbietet. Wie wir es von ihm gewohnt sind, gab es auch dieses Mal einiges zu bestaunen. Musk brachte ein blaues Model 3 mit, um den Bond-Investoren die Anleihen schmackhaft zu machen. Die Sache scheint zu funktionieren.



Bloomberg meldet, dass Tesla schon jetzt etwa 600 Millionen US-Dollar an Bestellungen von den Investoren bekommen habe. Laut anonymen Quellen ist ...

